Avantajele si dezavantajele instalarii unei centrale termice

Tot mai multe persoane isi indreapta atentia catre centralele termice pentru a-si aasigura tot confortul necesar pe timp de iarna. O centrala termica iti ofera sansa de a nu mai depinde de agentul termic obisnuit pentru incalzirea casei. Cu atat mai mult, in situatia actuala cand in multe zone caldura fie este insuficienta fie lipseste cu desavarsire.

In plus, o centrala termica iti ofera sansa de a beneficia tot timpul de apa calda. Astfel nu vei mai avea surpriza de a ramane fara apa calda cand iti este lumea mai draga.

Avantajele alegerii unei centrale termice pentru incalzirea locuintei sunt uriase. Iar confortul personal, pe toata perioada anului, este cel mai important criteriu de luat in calcul. Cu alte cuvinte, devii independent: ai tot timpul anului temperatura dorita in casa si, in plus, vei beneficia mereu de apa calda.

Este un mare avantaj mai ales cand stai la bloc.

Exista insa si dezavantaje, dar comparabil cu avantajele, acestea sunt minore. Unul dintre dezavantajele instalarii unei centrale termice este acela ca trebuie sa refaci reteaua de tevi din casa. Un alt dezavantaj sunt costurile. Pe langa costul centralei alese se adauga costurile instalarii si apoi cele ale combustibilului sau curentului, in functie de centrala aleasa.

Tipuri de centrale termice

La ora actuala, pe piata, existia mai multe tipuri de centrale termice. Acestea functioneaza cu diferite tipuri de combustibili (peleti, GPL, etc), cu gaz sau cu energie electrica. Fiecare dintre aceste tipuri au avantajele si dezavantajele proprii.

Iata care sunt cele mai utilizate centrale termice:

Centrale termice pe gaz

Centralele termice pe gaz sunt cele mai cautate. Pot fi folosite cu succes atat de persoanele care stau la casa cat si de cele care stau la bloc. Dezavantajul este ca, in functie de modul de contructie al blocului, centrala pe gaz poate sa nu fie aprobata din motive de siguranta.

Marele avantaj al centralelor pe gaz este acela ca pretul gazului este mic. Prin urmare, costurile lunare pentru incalzirea locuintei si a apei sunt mult mai mici, in comparatie cu costurile suportate in cazul altor centrale termice.

Un alt avantaj al acestui tip de centrale termice este acela ca necesita lucrari minime de intretinere si de curatare spre deosebire de instalatiile care functioneaza pe baza altor combustibili.

Centrale termice electrice

Aceste tipuri de centrale sunt adesea folosite in apartamente. Reprezinta o solutie eficienta si rapida de incalzire a locuintei, iar pretul de instalare este mic.

In plus, centralele electrice au avantajul ca sunt extrem de eficiente, reusind sa converteasca in proportie de aproape 100% un kW electric intr-un kW termic. Prin urmare costurile de electricitate nu vor fi extrem de mari. Desigur, costul energiei electrice va depinde in functie de spatiul locuintei. De exemplu, pentru o locuinta cu doua camere, o centrala termica de 24 kw este suficienta. Daca ai un apartament mai mare, de trei sau patru camere, va trebui sa alegi o centrala mai puternica.

Centrale termice pe combustibil solid

Centralele termice pe combustibil solid functioneaza, de regula, cu lemne, peleti sau carbune. Acestea sunt utilizate insa doar in cazul caselor pe pamant.

Centralele care functioneaza pe baza de combustibili solizi au avantajul ca pot fi montate in orice zona, fara sa depinzi de racord la reteaua de gaze. In plus, combustibilii necesari pentru functionarea acestora sunt usor de procurat, gasindu-se in magazinele de specialitate.

Dintre aceste tipuri de centrale cele mai eficiente din punct de vedere al pretului platit pe combustibil sunt cele pe peleti. Alimentarea se face foarte usor si nu ai nevoie de spatii mari de depozitare a peletilor. Acestia se achizitioneaza la sac si poti cumpara cantitati mici, urmand sa achizitionezi noi saci pe masura ce ii consumi pe primii.

Centrala termica pe lemne depinde in mare masura de calitatea lemnului. Folosirea unul lemn verde sau a unuia slab calitativ va duce la scaderea randamelntului chiar si pana la jumatate din capacitate. Prin urmare este foarte important sa alegi lemne calitative si sa te asiguri ca sunt bine uscate in momentul folosirii. Prin urmare vei avea nevoie de o camera de depozitare a lemnelor, unde sa se mentina uscate si sa nu absoarba umezeala din aerul de afara. In plus, folosirea lemnelor uscate duce la prelungirea duratei de viata a centralei.

In cazul centralei pe GPL, sursa de alimentare este cea mai importanta. O astfel de centrala foloseste combustibil format dintr-un mix de hidrocarburi care rezulta prin procesul de rafinare a petrolului. Prin urmare trebuie sa fii atent de unde il achizitionezi pentru a te asigura ca este un carburant de calitate.

