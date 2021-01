Aspectele de care sa tii cont cand te muti intr-o casa noua

In primul rand, gandeste-te foarte bine in ce zona vrei sa te muti si unde este situata locuinta. La ce etaj vei locui, daca este un cartier linistit, daca ai mijloacele de transport la indemana, daca doresti sa stai in centru sau la periferie. Apoi, afla anul de constructie al blocului, respectiv al casei. Ce fel de priveliste iti doresti? Vrei ca vizavi sa se afle un parc sau nu te-ar deranja nici blocurile.Indiferent ca vei locui in Capitala, in alt oras sau in mediul rural, iarna e peste tot la fel, deci nu ai vrea sa te prinda nepregatit. De aceea, vei avea nevoie de un sistem de incalzire performant si eficient, care sa nu te arda la buzunar, atunci cand va veni momentul sa platesti facturile. Un sistem ideal de incalzire il reprezinta centrala termica , iar daca iti instalezi si un termostat, nu vei face risipa de caldura. Cu siguranta nu iti doresti sa mergi prin casa invelit in plapuma din cauza frigului sau sa incalzesti oala cu apa, ca sa te speli, din lipsa apei calde. De aceea, asigura-te ca ai confortul termic pe care-l cauti.Daca ai doar cateva bagaje cu haine si un laptop, de exemplu, nu va fi o corvoada. Le poti muta si cu ajutorul mijloacelor de transport. Dar daca ai de gand sa iei cu tine o masina de spalat, un frigider, un aragaz sau un sifonier, cu siguranta nu o sa le poti cara in spinare. Deci va trebui sa apelezi la o firma de specialitate sau sa ceri ajutorul rudelor sau prietenilor, pentru ca vei avea cateva drumuri de facut. Drept urmare, daca poti renunta la anumite lucruri, ar fi ideal, pentru a nu cara o groaza de lucruri, mai ales daca nu ai spatiu de depozitare. Ia cu tine doar strictul necesar, iar cand ajungi la noua locuinta, vezi ce iti lipseste si fa-ti o lista de cumparaturi urgente. De asemenea, odata ce te-ai mutat in noua casa, verifica daca serviciile de internet si cablu functioneaza.Mai bine previi decat sa tratezi. De aceea, fie ca locuiesti la casa, fie la bloc, vei avea nevoie de anumite masuri de siguranta si precautie. Iar aici intervin sistemele de supraveghere si alarma, care iti vor asigura paza de care ai nevoie, in cazul unei incercari de intrari prin efractie. Pe langa acestea, daca situatia iti permite, apeleaza si la serviciile celui mai bun prieten al omului, cainele, pentru un plus de siguranta.Ia in calcul si acest aspect foarte important, care iti poate afecta bugetul. Trebuie sa ai o suma de bani pregatita pentru cheltuieli neprevazute. Chiar daca te-ai mutat in noua ta locuinta, asta nu inseamna ca nu mai necesita nicio modificare si ca e pusa la punct din toate punctele de vedere. S-ar putea sa fii nevoit sa schimbi tot parchetul, sa inlocuiesti mobilierul, sa zugravesti peretii, sa achizitionezi aparatura electrocasnica noua sau sa aduci diverse imbunatatiri care te vor face sa bagi adanc mana in buzunar. Asadar, trebuie sa fii pregatit financiar.Daca vei lua in considerare aceste aspecte importante, cu siguranta o sa ai parte de o sedere placuta in noua ta casa.