ANALIZA: Aproximativ 135.000 de romani, interesati de apartamente in marile orase din Romania. Preturile sunt in scadere

Cu toate acestea, cel mai recent raport releva doar o scadere moderata a preturilor locuintelor, ce nu a fost resimtita in toate marile centre regionale ale tarii.In plus, datele statistice arata ca atat cererea si oferta, cat si achizitiile de imobile si-au revenit, in buna masura, dupa impactul epidemiei de coronavirus."Piata rezidentiala a reactionat pozitiv imediat dupa ridicarea restrictiilor, astfel incat atat cererea, cat si oferta de proprietati si-au revenit gradual. Aproximativ 135.000 de potentiali cumparatori au fost direct interesati de achizitia de apartamente si case in cele sase centre regionale ale tarii. Desi acest numar este cu 21% mai mic fata de primele trei luni ale anului, totusi cererea este in continuare de patru ori mai mare decat oferta de proprietati rezidentiale. In cele sase mari orase au fost scoase la vanzare doar 14.300 de apartamente si case in imobile existente, in timp ce oferta in proiectele rezidentiale nu depaseste 19.000 de unitati la vanzare", spun reprezentantii Imobiliare.roMinus de 1,7% fata de trimestrul anteriorDupa un avans de 2,7% in primele trei luni ale anului, preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania (atat apartamente, cat si case) s-au diminuat cu aproximativ 1,7% in perioada aprilie-iunie. Situandu-se sub pragul de 2%, scaderea consemnata trimestrul trecut a fost, totusi, una destul de moderata - si cu totul explicabila, de altfel, avand in vedere piedicile aparute in procesul de concretizare a tranzactiilor imobiliare.De mentionat ar fi ca o usoara scadere a preturilor (asimilabila, mai degraba, unei stagnari) a mai avut loc in cel de-al treilea trimestru din 2017, cand pretentiile vanzatorilor s-au diminuat cu doar 0,2% in decursul a trei luni. In rest, evolutiile trimestriale ale preturilor solicitate de vanzatori au fost, in ultimii sase ani, exclusiv pozitive - fara insa ca marjele de crestere sa atinga vreodata pragul de 5%.Cu exceptia Capitalei, preturile apartamentelor s-au majorat in marile oraseIn marile centre regionale, tendinta generala de scadere a preturilor nu s-a facut foarte simtita, trimestrul trecut, in ceea ce priveste apar ...citeste mai departe despre " ANALIZA: Aproximativ 135.000 de romani, interesati de apartamente in marile orase din Romania. Preturile sunt in scadere " pe Ziare.com