Afla cu ce te poate ajuta consultanta imobiliara cand iei decizia sa iti cumperi o casa

Asta nu inseamna ca trebuie sa renunti criteriile imporrtante, ci sa te reorientezi si sa iei in calcul sfatul unui consultant financiar care sa iti raspunda la toate intrebarile si alaturi de care sa gasesti cea mai buna solutie pentru a deveni proprietarul locuintei dorite. Iata cateva motive pentru care rolul unui consultant este cel mai de pret in procesul de achizitionare a locuintei:Consultanta te ajuta cu o privire de ansamblu asupra diverselor modalitati de plata a investitiei. De exemplu, poti incepe printr-o. Te va ajuta sa proiectezi rata lunara a creditului, valoarea dobanzii totale si valoarea totala de rambursat, ca sa stii daca poti sustine un credit ipotecar pe termen lung.Planificarea financiara recesita rabdare si acces la cele mai actuale si corecte informatii de la profesionisti in domeniu. Analizand ofertele cu plusuri si minusuri, vei putea lua o decizie in consitina de cauza, care nu iti va afecta viitorul in mod negativ.Un consultant financiar te va ajuta cu evaluarea corecta a imobilului pe care doresti sa il achizitionezi. De cele mai multe ori, vanzatorul de la care cumperi casa sau apartamentul fixeaza un pret care nu este mereu aliniat cu valoarea reala a imobilului in piata. Un apartament intr-o zona periferica si cu instalatie sanitara veche nu va avea niciodata aceeasi valoare ca unul dintr-o zona centrala cu aceleasi nereguli. Si exemple in acest sens sunt nenumarate. Rolul consultantului este de a te atentiona cu privire la avantaje si nereguli, precum si de a evalua financiar locuinta pe care doresti sa o achizitionezi.Desigur ca nimeni nu isi ia concediu de odihna pentru a-si cauta locuinta. Uneori problemele de birou sunt atat de abundente incat nu ai timp sa respiri, iar cand ajungi acasa singurul lucru pe care ti-ai dori sa il faci este sa uiti de toate si doar sa te relaxezi. Pentru lipsa ta de timp exista consultantul imobiliar care cauta in locul tau locuinta ideala in baza unor filtre stabilite impreuna inca de la inceput. Tu doar primesti ofertele transmise de acesta, participi la vizite, iar de restul (inclusiv formalitati contractuale) se ocupa el. Mai mult, acesta poate avea deja un portofoliu cu locuinte disponibile pentru cumparare prin agentia imobiliara pe care o reprezinta, deci mai multe imagini si informatii despre respectivele oferte.Este cert ca prin consultanta imobiliara si cea financiara preintampini anumite situatii limita la care nu te-ai fi gandit niciodata, iti garantezi accesul la informatii corecte si beneficiezi de o gama mai mare de oferte din care sa o alegi pe cea mai convenabila pentru gusturile si buzunarul tau.