5 motive pentru a cumpara obiecte sanitare freestanding

Obiectele sanitare freestanding sunt, asa cum le spune si denumirea, obiecte sanitare independente, care nu mai au nevoie de suporturi aditionale, alte piese de mobilier sau paravane de mascare a zonelor de scurgere si alimentare.Cand vorbim depre sanitare freestanding, obiectele de la Neakaisa sunt de doua categorii: lavoar freestanding cada freestanding . In functie de tipul de lavoar sau cada ales, gasiti in magazinul online NeaKaisa produse complementare pentru acestea de la baterii de lavoar si baterii de cada freestanding, ambele cu fixarea si alimentarea in podea, pana la cele cu fixarea pe obiectul sanitar sau incastrate in perete.Poate cel mai mare avantaj al unui lavoar freestanding este acela al aspectului, putand fiind folosit ca element principal de decor, reprezentand punctul focal al ambientului creat in camera de baie. Ofera senzatia vizuala de spatiu aerisit si generos, eliminand posibilitatea incarcarii zonei respective cu diverse obiecte. In acelasi timp sunt si foarte durabile si usor de curatat.Toate modelele de lavoar de la Neakaisa sunt alese impreuna cu arhitecti, constructori si designeri de interior. Totul sub deviza: tot ceea ce este frumos trebuie sa fie si util.Cele mai populare game de lavoare freestanding de la producatori sunt cele de la Besco, Dalet, Rak Ceramics, Rea si Rune. In cazul cazilor de baie producatorii sunt Besco, Florida, Ideal Standard, KolpaSan, Rune si Villeroy&Boch.Lavoarele si cazile freestanding sunt produse din acril, compozit sau ceramica de cea mai buna calitate. In marea majoritate a acestor obiecte sanitare liniile de design sunt o imbinare intre cele rotunjite si cele drepte, linii organice cu o estetica rafinata. Puteti alege o cada de mijloc sau una pozitionata lateral, ovala sau rectangulara, retro sau cu un design modern, cu picioare sau monobloc. Culorile acestora sunt negru, grafit sau alb.Fara nici o indoiala, lavoarele si cazile freestanding reprezinta varful in materie de design. In ceea ce priveste estetica, nimic nu se apropie de impactul vizual pe care acestea il creeaza.Cazile freestanding, pe langa designul placut sunt si foarte practice. Este foarte usor de instalat o astfel cada in orice baie. Acest lucru se datoreaza faptului ca nu necesita niciun cadru sau suport suplimentar si nici nu necesita placare sau chituire suplimentara. Singurul aspect care va trebui luat in calcul fiind montarea si etanseizarea scurgerii in pardoseala.Cazile si lavoarele freestanding sunt, de asemenea, foarte de usor de curatat si intretinut. Deoarece de regula acestea au o suprafata de contact minima cu obiectele din jur, se reduce posibilitatea aparitiei stropirii si depunerilor calcaroase, rezultand un timp mai mic alocat operatiunii de igienizare a acestor zone. Veti descoperi ca este foarte usor sa pastrati in permanenta curate cazile si lavoarele freestanding.Un alt mare avantaj al cazilor si lavoarelor independente este ca sunt si foarte usor de inlocuit. Deoarece nu exista demontare sau reincadrare atunci cand inlocuiti o cada sau un lavoar freestanding, nu va trebui sa faceti modificari structurale in baia dvs. Asadar, in cazul in care va trebui vreodata sa va inlocuiti cada sau lavoarul, veti vedea ca este o operatiune destul de simpla, care nu va genera costuri suplimentare cu refacerea placarilor, si nici disconfort crescut generat de manoperele respective.