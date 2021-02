3 idei destepte pentru Smart Home

lumina rece dimineata;

lumina calda, relaxanta, seara, inainte de somn;

lumina romantica pentru momentele speciale;

lumina in diverse culori pentru petreceri.

programarea incarcarii dispozitivelor, precum telefonul, intr-un anumit interval de timp;

programarea functionarii televizorului;

oprirea de la distanta a unui dispozitiv cu alarma;

pornirea automata a unor electrocasnice dimineata: prajitor de paine, aparatul de cafea.

prize media: cu mufa VGA, TV, HDMI, audio, pentru telefon, USB sau internet;

prize cu intrerupator touch;

prize italiene (standard italian): inguste, potrivite pentru doze modulare, cu o distanta intre suruburi de 85 mm.

Automatizarea casei in totalitate necesita un numar considerabil de dispozitive. Cu toate astea, proprietarii caselor inteligente se declara multumiti de economia de bani inregistrata luna de luna privind intretinerea si facturile.Aceasta schimbare majora in casa se poate face si treptat. De fapt, chiar si automatizarea partiala poate insemna o reducere semnificativa a cheltuielilor sesizata la sfarsitul lunii. In continuare, vor fi prezentate principalele trei schimbari ce pot fi facute initial unei case obisnuite pentru a indeplini functii smart.Becurile smart permit controlul de la distanta a sistemului de iluminat printr-o aplicatie mobila instalata pe smartphone. In fiecare zi, proprietarii casei pot seta momentul exact in care becurile sa se aprinda sau sa se stinga. De asemenea, au la dispozitie functia de reglare a luminozitatii in camera, in functie de preferinte, dupa cum urmeaza:Marele beneficiu al utilizarii prizelor smart este posibilitatea controlului de la distanta cu o aplicatie mobila. Cateva modalitati in care pot fi folosite prizele inteligente:Cele mai elegante prize smart sunt cele din sticla cristal termorezistenta. Nu doar ca au un design special, dar rezista pe termen lung, sunt usor de curatat si nu se zgarie.Mai mult de atat, prizele din sticla sunt disponibile intr-o varietate de culori: acum, proprietarii caselor avand posibilitatea de a renunta la banalele prize albe sau maro. Prizele pot fi simple, duble, triple, cvadruple sau cvintuple. Specialistii in domeniu recomanda utilizatorilor o serie de tipuri de prize inteligente care au functii multiple:Primul pas in construirea unui sistem de siguranta este instalarea incuietorii inteligente. Aceasta permite descuierea usii cu o simpla atingere, recunoscand smartphone-ul proprietarului. Grija privind incuierea usii de la intrarea in casa va disparea odata cu instalarea acestui sistem de siguranta: se activeaza automat, la cateva secunde dupa ce proprietarul paraseste locuinta.De asemenea, pentru siguranta sporita a unei case inteligente, se recomanda instalarea unor camere de supraveghere cu alarma inclusa. In cazul in care siguranta casei este pusa in pericol, sistemul de supraveghere va transmite imagini in timp real smartphone-ului conectat. Odata alertati, proprietarii casei pot activa de la distanta sistemul de iluminat si o alarma, descurajand astfel infractorii.