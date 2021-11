11 reguli despre cum sa folosesti corect frigiderul

De cate ori ti s-a intamplat pana acum sa apelezi un serviciu de reparatii frigidere in Bucuresti? Daca raspunsul este “niciodata” te poti considera printre norocosi.

Explicatia poate fi urmatoarea:

Frigiderul tau este in functiune de putin timp, este ca nou, inca;

Ai norocul unui model rezistent, durabil;

Exploatezi frigiderul in mod corect.

Acest ultim punct legat de exploatarea corecta a frigiderului merita mai multa atentie. La prima vedere, ai zice ca nu este nimic complicat. Bagam frigiderul in priza, setam temperatura dorita si incepem sa stocam in el alimentele si bauturile.

Da, nu pare nimic complicat dar daca ai sti cate greseli facem cu totii fara sa ne dam seama, ne-am pastra frigiderul mai mult timp in stare optima de functionare.

Am cerut parerea unui frigotehnist, deci a unui specialist in reparatii frigidere din Bucuresti si l-am rugat sa ne spuna ce putem face pentru a folosi corect frigiderul si a-i spori durata de utilizare.

Astfel, in cele ce urmeaza, sumarizam cele mai importante aspecte in folosirea zilnica a frigiderului in mod corect.

“Reguli” pentru o corecta folosire a frigiderului

1. Prima regula, este valabila de altfel pentru orice electrocasnic. Citeste cu atentie manualul de instructiuni inainte de a baga in priza aparatul.

Prin intermediul manualului, producatorul ne invata cum este bine sa instalam, sa punem in functiune si sa exploatam in mod corect aparatele electrocasnice.

Pare mult de citit si la o prima privire informatiile sunt deja cunoscute. Sa fim seriosi, cu totii am cumparat si folosit tot felul de electrocasnice. Insa, pot fi aspecte care ne scapa sau le stiam dar le-am pierdut din vedere, asa ca recomandam citirea cu atentie a manualului.

In plus, orice manual prezinta si posibilele erori de functionare si remedierea lor cu usurinta, acasa, chiar de catre proprietar sau posibile defectiuni ce necesita apelarea unui serviciu de reparatii frigidere.

Daca mai luam in calcul si pretul deloc mic al unui frigider atunci chiar este un argument pentru a acorda atentie acestor informatii.

2. Reglati temperatura optima a frigiderului asa cum va sfatuieste manualul de instructiuni.

3. Nu lasa frigiderul deschis prea mult timp. Modelele mai noi au avertizare sonora, pentru restul nu ne ramane decat sa fim atenti la acest aspect.

4. Nu introduceti alimente fierbinti in frigider.

5. Daca nu detineti un frigider no frost aveti grija sa il dezghetati periodic – prea multa gheata ii scade din puterea de racier - sa il curatati si sa se usuce bine. Abia apoi il reporniti.

6. Nu amplasati frigiderul langa surse de caldura pentru ca se poate supraincalzi, sistemul de racire in interior va fi suprasolicitat si astfel frigiderul se defecteaza

7. Aveti grija ca frigiderul sa nu fie lipit de perete cu spatele dar nici lateral pentru a avea suficient spatiu sa se ventileze. Sistemul de racire degaja caldura iar aceasta trebuie sa aiba loc sa se disperseze. Atentie, frigiderul se poate “deplasa” spre perete prin simpla lui folosire, prin inchidere-deschidere repetate, riscam s ail impinge spre perete. Verificati, periodic spatiul liber din jurul frigiderului.

Spatiul liber trebuie asigurat si deasupra frigiderului. Nu-l incarcati cu diverse obiecte deasupra, care mai pot sa si cada.

8. Evitati ca frigiderul sa fie amplasat in zone umede deoarece poate rugini sau poate exista riscul curentarii/electrocutarii.

9. Aveti grija ca frigiderul sa fie amplasat pe o suprafata perfect plana, sa nu existe riscul de a cadea, cauzand accidentari grave, mai ales daca in casa sunt si copii care il folosesc.

Daca frigiderul se defecteaza, ce putem face?

Daca frigiderul se defecteaza, nu incerca sa il repari singur. Poti sa verifici manualul de instructiuni, insa. Cu putin noroc, poate fi o problema minora pe care o poti remedia fara pregatire spciala. Insa, pentru defectiuni serioase, trebuie sa apelezi la un specialist in reparatii frigidere la domiciliu.

Partea buna este ca firmele specializate in reparatii frigidere pot remedia defectiunile chiar la tine acasa. Nu trebuie sa il mai transporti si sa astepti zile intregi cu alimentele alterate.

Cel mai adesea, defectiunile frigiderului implica schimbarea unor fitre, curatarea condensatorului, dar pot necesita si inlocuiri de piese precum: motorul, compresorul, placa electronica etc.

Specialistii in reparatii frigidere stiu exact care este solutia pentru ca frigiderul tau sa fie repus in functiune.

Asadar, daca se intampla sa te confrunti cu o defectiune legata de frigiderul tau, chiar daca tu poate ai fost suficient de atent in folosirea lui, trebuie sa stii ca exista solutii. Nu e necesar sa te grabesti cu achizitionarea unui nou frigider, costisitoare de altfel, ci trebuie doar sa soliciti repararea lui. Costul unei reparatii este cu mult mai mic decat costul achizitionarii unui frigider nou.

De exemplu, serviciile de reparatii frigidere in Bucuresti sunt chiar usor de gasit la o simpla cautare pe Google sau poti cere recomandari prietenilor si cunostintelor.

Bucura-te de alimente proaspete tot timpul anului respectand doar cateva reguli simple de folosire a frigiderului. Pastreaza manualul intr-un loc sigur si salveaza din timp in agenda numarul unei firme verificate de reparatii frigidere.

