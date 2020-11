11 lucruri pe care ar trebui sa le stii daca ai in vedere instalarea unui acoperis metalic

Daca intentionezi sa instalezi un acoperis metalic, este recomandat sa alegi produse de calitate superioara. Metalul este un material durabil si ar trebui sa ai in vedere producatori tabla acoperis care ofera garantii de peste 50 de ani si chiar mai mult. Pentru a-ti face o idee, acoperisurile din sindrila metalica interconectata, de calitate superioara si corect instalate, pot ramane functionale pana la 100 de ani, fara a necesita intretinere sau inlocuire.Unul din marile avantaje ale acoperisurilor metalice este faptul ca sunt rezistente la mucegai, astfel ca nu putrezesc. Daca sunt montate corect si tabla este de calitate, fiind bine tratata, riscul aparitiei ruginii este aproape inexistent.Motivul principal pentru care acoperisurile metalice au devenit atat de populare este faptul ca sunt ignifuge, fiind incadrate in clasa de foc A - cea mai buna. Acesta este un avantaj care face ca majoritatea companiilor de asigurari sa ofere reduceri de pana la 30% politelor pentru casele cu acoperis metalic.In comparatie cu acoperisurile din tigla sau beton, cele metalice sunt usoare. Acest lucru faciliteaza transportul si instalarea lor. De asemenea, datorita greutatii mai mici, acoperisul metalic nu pune aceeasi presiune pe structura unei case ca un acoperis din tigla sau din lemn.Datorita modului in care panourile se intrepatrund, formand un plan perfect etans, acoperisurile metalice sunt practic impermeabile. Mai mult, metalul este un material care reflecta si conduce caldura soarelui, ceea ce face ca zapada sa se topeasca mai repede si sa alunece de pe acoperisurile metalice mult mai repede decat de pe cele conventionale.Datorita faptului ca reflecta razele soarelui, acoperisurile metalice reduc cu pana la 25% costurile de racire a unei case. Reflectia caldurii radiante solare ajuta la limitarea cantitatii de caldura absorbita sau transferata in interiorul casei.Acoperisurile metalice au un continut de material reciclat de pana la 95% si sunt in procent de 100% reciclabile la sfarsitul vietii lor. Reciclabilitatea, impreuna cu rezistenta si durata lunga de viata, fac din acoperisurile metalice o optiune ecologica, prietenoasa cu mediul.Pretul acoperisurilor metalice sunt considerabil mai mari decat al altor tipuri de acoperisuri. Astfel, in comparatie cu un acoperis din sindrila, unul metalic este de cel putin doua ori mai scump. Cand se calculeaza costul unui acoperis, ar trebui luate in calcul si costurile inregistrate cu eliminarea acoperisului vechi.Spre deosebire de celelalte tipuri, acoperisurile metalice pot fi zgomotoase in conditii de ploaie sau grindina. Instalarea unor izolatii suplimentare poate ameliora aceasta problema, dar creste costurile de instalare.Cu toate ca acoperisurile metalice sunt gandite si proiectate pentru a rezista conditiilor meteo extreme, unele metale pot fi afectate de grindina de dimensiuni mari sau de crengile cazute. Astfel, aluminiul si cuprul sunt metale mai moi decat otelul, ceea ce le face mai predispuse spre deformare.Elementele de fixare si clemele sunt cele care mentin acoperisul metalic pe structura. Instalarea necorespunzatoare a acestora poate facilita infiltrarea apei si aparitia mucegaiului si a uzurii. In plus, daca elementele de fixare sau clemele se defecteaza, contractarea si dilatarea devin posibile, ceea ce duce la miscarea panourilor si deteriorarea acoperisului.Din cauza erorilor de instalare, a spatiului inadecvat pentru dilatarea sau contractarea panourilor metalice, pot aparea incretituri si valuri inestetice. O alta cauza a aparitiei acestora poate fi calitatea inferioara a metalului. Pentru a preveni aceste neplaceri, este recomandat sa alegi un metal gros si cu o calitate superioara si sa apelezi la un personal cu experienta in montarea acoperisurilor metalice.