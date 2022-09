10 semne că acoperișul necesită reparații

De foarte multe ori este greu de știut când s-ar putea să ai nevoie să înlocuiești acoperișului, deoarece un acoperiș nu este ceva ce poate fi verificat în fiecare zi. În general te confrunți cu foarte multe lucruri, încât este ușor să uiți despre verificarea periodică și mentenanța acoperișului, iar acest lucru poate crea probleme.

Este important să verifici acoperișul cel puțin de două ori pe an pentru a căuta orice semne de deteriorare. În acest fel, vei putea face reparațiile necesare sau înlocui acoperișul, înainte ca deteriorarea acestuia să afecteze bunurile. Găsirea defectelor apărute din timp te poate salva de la o mulțime de probleme și o mulțime de bani pe termen lung și, în felul acesta, ai putea evita, de asemenea, potențialele pericole.

Semne timpurii că au apărut probleme cu acoperișul

1. Apariția petelor de umezeală. Printre primele semne care arată o deteriorare a acoperișului este apariția petelor umede pe primul planșeu de sub acoperiș. Verifică și fii sigur că nu este o altă sursă pentru petele de umezeală și bineînțeles trebuie asociat și cu ploaia căzută în zonă. În cazul în care sub acoperiș nu este foarte bine aerisit de la aceste pete umede poate apare mucegaiul, ca mici filigrane, însoțite de un miros specific. Când găsești urme de infiltrare a apei de ploaie, verifică acoperișul, nu aștepta daune ulterioare. Acest lucru ar putea fi costisitor și eventual să necesite nu numai reparația, ci și înlocuirea unei anumite părți din el.

2. Apariția mucegaiului și a mușchiului. Un alt semnal, care nu ar trebui să apară atunci când acoperișul nu are probleme, este apariția mucegaiului și a mușchilor în afara acoperișului, sub acesta. Dacă mucegaiul și mușchiul au crescut în afara acoperișului, atunci țiglele, fie că este țigla metalică sau țigla ceramică, s-au forțat, schimbându-și poziția și permițând apei de ploaie să se strecoare sub ele. Trebuie verificat cu atenție acoperișul și căutate țiglele care prezintă semne de putrezire, rugină, mușchi sau mucegai. Trebuie făcut acest control mai ales după topirea zăpezilor, după anotimpul ploios, dar și după câteva zile mai ploioase, când nu a avut suficientă vreme să se usuce. Ocupă-te de acest lucru cât mai curând posibil; dacă nu, bacteriile și ciupercile ar putea crește și ar putea provoca daune acoperișului. Dacă găsești mai multe zone problematice mucegăite, poate fi necesară chiar înlocuirea acoperișului.

3. Petele de lumină care intră prin acoperiș, în lumina soarelui. Fă-ți un obicei din a stinge ziua lumina din pod sau mansardă, pentru a putea vedea dacă lumina zilei pătrunde prin acoperiș sau nu. Cel mai bun moment pentru a face acest lucru este la apusul soarelui, deoarece va fi destul de întuneric în interior, cu lumina de afară încă suficient de puternică pentru a o vedea. Aceste mici pete de lumină reprezintă de fapt distanțări ale țiglelor acoperișului, fiind spații ce reprezintă neetanșeizări, pe unde poate pătrunde apa de ploaie. Pot însemna că ai fisuri sau găuri în acoperiș. Verifică acoperișul pentru a vedea dacă reparațiile ar putea remedia daunele sau dacă este necesară o înlocuire completă a acoperișului.

4. Țigla de pe acoperiș este lejeră. În timpul verificării anuale a acoperișului, verifică dacă țigla metalică sau cea ceramică se poate mișca liber. Aceasta este o situație ce denotă o slăbire a acoperișului, chiar țigle lipsă. Pur și simplu pășind pe ele, le verifici starea, și vei înțelege dacă sunt necesare reparații sau nu. Dacă se observă țigle libere sau lipsă trebuie prevăzute reparații ale acoperișului. Un acoperiș slab, cu țigle lipsă sau deteriorate, ar putea să pună în pericol întreaga casă.

5. Deformarea și strângerea acoperișului. Partea de sus a acoperișului ar trebui să urmeze o linie dreaptă de-a lungul crestei. În cazul în care există o șa, altfel spus, o zonă mai lăsată în mijloc, acesta poate fi un semn de avertizare că structura de rezistență a acoperișului a început să cedeze. Într-o astfel de situație se pot provoca daune care să ducă la prăbușire, dacă nu sunt detectate și tratate din timp. Lăsarea acoperișurilor poate fi cauzată de expunerea frecventă la umiditate și o cantitate mare de apă, materiale defecte folosite, instalații necorespunzătoare în ciuda materialelor de înaltă calitate și materiale neadecvate, iar pentru țările care se confruntă iarna cu o greutate prea mare pe acoperiș, de la zăpadă la gheață. Este important să eliberezi acoperișul de apa de ploaie, să te asiguri că materialele pentru acoperișuri sunt de calitate și au fost instalate corespunzător. De asemenea, ar trebui să evaluezi cât de multă greutate poate tolera acoperișul.

6. Intermitent deteriorat. Intermitent este materialul plasat în jurul obiectelor care ies din acoperiș, cum ar fi coșul de fum și gurile de aerisire ale acoperișului. Intermitent este conceptul pentru a preveni intrarea apei sub acoperiș prin apariția unor zone de cusături pe unde să se scurgă apa. Este alcătuit din bucăți subțiri de materiale impermeabile, aluminiul și oțelul galvanizat fiind cele mai populare. Oxidarea în timp și vremea mai aspră poate cauza degradarea intermitentului și infiltrarea apei.

7. Reziduuri în jgheaburi. Verifică jgheaburile, mai ales după ploi mai serioase, dacă se umplu cu particule nisipoase provenite din partea de acoperire de la țigla ceramică. Desigur, câteva granule libere sunt normale, dar dacă observi o creștere a reziduurilor, acesta poate fi un semn de avertizare. Învelișul protector al unui acoperiș tinde să se desprindă din cauza schimbărilor atmosferice, a expunerii constante la intemperii, a utilizării pe termen lung și a umidității, ceea ce face ca acoperișul să slăbească.

8. Acoperișul învechit. Pentru toate materialele folosite la acoperiș se poate estima o perioadă de garanție în cadrul căreia acoperișul nu ar trebui să aibă probleme deosebite. Când vechimea acoperișului se apropie de trecerea perioadei de garanție trebuie un control mai atent. Dacă în controalele periodice s-a sesizat apariția unor probleme poate fi cauzată de folosirea unor materiale slab calitativ ce se cer înlocuite.

9. Verificarea coamelor sau crestelor. Aceste piese sunt cele ce fac legătura între două planuri ale acoperișului. Sunt piese mai sensibile, care se pot deteriora cu ușurință din cauza vremii defavorabile și schimbătoare. Aceste creste sunt foarte susceptibile la crăpături, din cauza mișcării clădirii și a înghețului, și, în cele din urmă, pot fi dislocate și pot cădea la vânturi puternice.

10. Substratul putrezit. Acoperișul se bazează pe țiglă și substrat pentru a nu permite apei să pătrundă sub el. De multe ori, din cauza umezelii substratul, neetanșat bine, poate putrezi și în felul acesta acoperișul este compromis și trebuie înlocuit.

