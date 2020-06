Renovari si amenajari la interior: schimbarea instalatiei de curent

De ce trebuie schimbata instalatia de curent?

Traseele instalatiei de curent - sfaturi utile

Concluzii

Fiecare spatiu in care iti vei petrece timpul trebuie sa fie sigur si confortabil. Si, din acest punct de vedere, lucrarile de renovare si amenajare includ schimbarea instalatiei de curent.De fapt, dupa asigurarea apei curente si a infrastructurii de canalizare, trasarea instalatiei de curent este urmatorul pas pe care il vei face. Doar ulterior iti recomand sa treci la amenajarea peretilor, podelelor sau a usilor.In cazul locuintelor cu o vechime de peste 50 de ani, schimbarea instalatiei de curent nu este optionala. Traseele trebuie refacute si toate cablurile schimbate. Astfel, te asiguri ca toata locuinta este protejata de eventuale accidente nefericite.Dupa cum vei vedea, cablurile vechi sunt, cel mai probabil, deteriorate. Invelisul protector care se folosea acum multi ani, cel din material impletit, nu reuseste sa asigure o buna izolare, ceea ce inseamna ca exista riscul unui scurtcircuit si, in cel mai rau caz posibil, a unui incendiu.In plus, traseele vechi ale instalatiei de curent nu mai raspund cerintelor moderne. Astfel, vei observa cum, pentru a avea confortul dorit, esti nevoit sa iti umpli casa de stechere si prelungitoare Pentru a avea un spatiu util in care te bucuri de un design minimalist si modern, iti recomand sa proiectezi totul pana la cel mai mic detaliu.Schiteaza rapid felul in care iti vei amenaja fiecare camera. Vizualizeaza locul in care vei amplasa veiozele, lampadarele, locul in care vei calca hainele si, desigur, felul in care iti vei organiza bucataria.Pentru ca, de toate aceste detalii depinde trasarea instalatiei de curent.Iata care sunt cele mai importante lucruri care vor influenta modul in care instalatia de curent va fi gandita si realizata:* Amplaseaza prizele in partea inferioara a peretilor - astfel, nu vei avea cabluri care se intind inestetic pe perete.* Amenajeaza posturile (goluri pentru prize) in apropierea canapelelor si a paturilor pentru a avea o sursa de curent la indemana. Aici vei conecta veioze si aici vei incarca dispozitivele portabile.* Amplaseaza intrerupatoarele in partea mediana a peretilor - nici prea sus, nici prea jos. Locul potrivit este la nivelul mainii tale, pentru a avea un acces cat mai confortabil atunci cand aprinzi si stingi lumina din camere.* Include o priza si in baie pentru a conecta periuta electrica, uscatorul de par sau masina de spalat rufe.* In bucatarie, amplaseaza prizele chiar deasupra blatului, de preferat in locurile in care iti vei amplasa electrocasnicele pe care nu le vei muta prea des - spre exemplu, espressorul, cafetiera, fierbatorul, masina de facut paine, prajitorul, cuptorul electric, plita electrica etc.* In panoul de siguranta include sigurante separate pentru centrala de gaz, circuitul de prize, circuitul pentru iluminat, masina de spalat si/sau alti consumatori importanti asa cum pot fi cuptorul si plita electrica.* In locul in care vei amplasa televizoarele, include o iesire dedicata pentru mufa cablului. In acest fel, cablul televizorului va fi tras prin perete, alaturi de circuitul electric.Acestea sunt doar cateva sfaturi utile pe care sa le urmezi atunci cand regandesti traseele circuitului electric in casa ta.Foloseste cabluri de calitate alaturi de toata aparatura electrica si de aparataj electric necesara pentru asigurarea unui traseu sigur. Desigur, apeleaza la serviciile unui electrician autorizat pentru a evita alte evenimente mai putin placute.In ceea ce priveste produsele si accesoriile de care vei avea nevoie, le gasesti pe toate in catalogul online electro-az.ro . Profita de oferte avantajoase, de transport gratuit si de livrare rapida, direct din stoc.Nu uita, foloseste sectiunea comentariilor de mai jos pentru a ne lasa si alte sfaturi inspirate din propriile tale experiente avute in amenajarile si renovarile aplicate in locuinta ta.Intre timp, noi iti uram spor la treaba si idei cat mai productive!