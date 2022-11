Ingrasaminte de aplicat pe timpul iernii. Ai grija de plantele tale si in sezonul rece

Sezonul rece este o perioada in care plantele sunt vulnerabile si au nevoie de ajutor pentru a ramane sanatoase, motiv pentru care specialistii in domeniu recomanda aplicarea de ingrasaminte organice.

In perioada toamna – iarna, intensitatea luminii diurne este mai redusa decat vara, motiv pentru care majoritatea plantelor intra in repaus. Astfel, ajung sa-si piarda frunzele si ”hiberneaza” pana in primavara, fie isi reduc doar metabolismul, cu toate ca isi pastreaza podoaba verde. Pentru a le ajuta sa treaca mai usor peste aceasta perioada, este recomandata folosirea de solutii pentru fertilizarea solului atat pentru plantele de interior, cat si pentru culturile de vita-de-vie.

Ai grija de plantele tale si alege pentru ele ingrasaminte organice, care au o eliberare rapida a nutrientilor ce, in cea mai mare parte, sunt spalati si, apoi, pierduti. Un plus al substantelor organice este faptul ca acestea contin azot, fosfor si potasiu, ce contribuie la refacerea si mentinerea fertilitatii solului.

Cum aplici ingrasaminte pentru fertilizarea plantelor de interior?

Trebuie sa stii ca oricat de bun ar fi pamantul dintr-un ghiveci, dupa o anumita perioada, substantele nutritive din acesta se pierd. Din acest motiv, va trebui sa apelezi la fertilizarea realizata cu ajutorul diferitelor tipuri de substante.

Solutiile de fertilizare se administreaza regulat, diluat. De asemenea, trebuie sa ai in vedere ca in momentul aplicarii solutiei, pamantul sa nu fie uscat. In cazul in care pamantul in care aplici substanta nu este umed, substantele chimice vor ataca si arde terminatiile firave ale radacinii.

Totodata, trebuie sa iei in calcul si varsta plantei. In cazul plantelor tinere, concentratiile de solutie si cantitatile folosite trebuie sa fie mai reduse. In schimb, in cazul plantelor bolnave, fertilizarea va fi sistata pana la vindecarea acestora.

La ce interval se aplica ingrasaminte plantelor de interior?

Administrarea fertilizantului in cazul plantelor de interior se realizeaza in raport cu starea de sanatate a plantei, cat si de contextul ambiental. Astfel, fertilizarea se poate face lunar sau saptamanal.

Pentru realizarea fertilizarii, se pot folosi urmatoarele tipuri de fertilizatori:

lichizi – sunt cei mai des folositi. In acest caz, concentratia si gradul de dilutie trebuie respectat conform recomandarilor producatorului. Orice exces poate fi fatal plantelor si poti face mai mult rau decat bine;

pastile sau batonase nutritive – eficiente pe termen lung. Acestea se aseaza in glastra si elibereaza treptat substantele nutritive de-a lungul catorva saptamani sau chiar luni;

fertilizante pulverizabile – sunt recomandate doar pe perioada sezonului cald si sunt absolut interzise in cazul plantelor cu frunze cu perisori.

Ingrasaminte pentru fertilizarea viilor pe perioada toamna – iarna

Specialistii recomanda fertilizarea viilor in functie de varsta acestora: vii noi sau vii pe productie.

In perioada de repaus a vitei de vie se face o fertilizare de baza. Aceasta se realizeaza prin inglobarea in jurul plantei a unui ingrasamant organic. Acesta nu se spala si se descompune treptat, oferind plantei substantele nutritive necesare pentru a rezista in sezonul rece.

Lucrarile nu trebuie ignorate, ele sunt foarte importante deoarece influenteaza starea fitosanitara a plantelor si contribuie la marimea si calitatea recoltei. Daca ai nevoie de fertilizant pentru plantele de interior sau pentru culturile de vita-de-vie, consulta oferta Plantmaster.ro si comanda solutiile special concepute pentru sanatate acestora pe timpul iernii.

