Afacere cu plante de cultura: 4 lucruri de stiut

Romania se numara printre tarile cu cel mai ridicat potential agricol. De aceea, o afacere demarata in acest domeniu se poate dezvolta rapid, devenind foarte profitabila. In acelasi timp, agricultura reprezinta principala sursa de hrana, astfel ca intotdeauna va exista cerere, ceea ce ofera un grad de siguranta oricarui intreprinzator care decide sa investeasca in acest domeniu.

Daca te numeri printre cei care intentioneaza sa demareze o afacere cu plante de cultura, am considerat ca ti-ar fi de folos cateva sfaturi, pentru ca aceasta sa fie una de succes.

Studiaza piata inainte de a lua o decizie

Cu siguranta nu esti singurul care a intuit potentialul reprezentat de domeniul agricol, asa ca multi ti-au luat-o deja inainte. Ar fi o greseala sa intri in competitie directa cu ei, pentru ca au mai multa experienta, au apucat sa se dezvolte, iar sansele tale ar fi minime.

Asadar, inainte de a decide ce vrei sa cultivi, studiaza piata pentru a vedea care sunt principalii actori, oferta cu care vin, volumul de productie si preturile. In functie de aceste date, incearca sa identifici un sector mai putin acoperit, cu o concurenta mai redusa, in care ai putea sa te impui mai usor. Apoi, pe masura ce vei capata experienta si vei incepe sa obtii profit, te poti extinde si in alte directii.

Fa-ti un plan de afaceri

Odata ce ai decis care este sectorul in care vrei sa investesti, ai nevoie de o strategie dupa care sa te ghidezi. Planul de afaceri trebuie sa fie foarte bine elaborat, asa ca in aceasta etapa ai putea sa apelezi la o persoana cu mai multa experienta in domeniu, eventual un consultant agricol. Va trebui sa stabilesti care vor fi investitiile initiale, pasii care trebuie facuti, bugetul necesar si profitul estimat. De asemenea, trebuie sa tii cont si de situatii neprevazute, pentru ca in agricultura depinzi in mare masura de lucruri pe care nu poti sa le controlezi, cum ar fi evolutia vremii.

Nu te astepta sa obtii profit inca din primul an, asa ca planul de afaceri trebuie sa se intinda pe o perioada mai lunga de timp.

Identifica surse de finantare

Investitia initiala e posibil sa depaseasca bugetul de care dispui, asa ca trebuie sa te gandesti sa atragi niste fonduri pentru a te putea pune pe picioare. Din fericire, in domeniul agricol putem vorbi de cea mai buna absorbtie a fondurilor europene, fermierii beneficiind de o serie de subventii din fonduri UE. Pe langa acestea, mai exista o serie de alte scheme de sprijin prin intermediul carora poti avea acces la finantari. Spre exemplu, exista programe pentru sustinerea tinerilor fermieri, finantari pentru achizitia de utilaje agricole sau subventii la hectar pentru terenurile cultivate.

Pentru a obtine astfel de finantari, trebuie mai intai sa te documentezi, iar apoi sa depui documentele necesare pentru a fi inclus in programe.

Stabileste un calendar al lucrarilor

Se stie ca munca in camp se desfasoara dupa un calendar care trebuie respectat in fiecare sezon, iar cand incepi o afacere in acest domeniu trebuie sa stii bine ce ai de facut si cand trebuie sa actionezi.

Lucrarile incep cu pregatirea terenului, inca de la mijlocul lunii februarie, operatiune urmata de semanat, apoi de aplicarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea daunatorilor plantelor de cultura si alte lucrari de intretinere. Sezonul agricol se incheie cu recoltarea, urmata de curatarea terenurilor si pregatirea acestora pentru sezonul urmator.

Oricat de bine pregatit ai fi, atunci cand pornesti pe un drum necunoscut, nu este exclus sa intalnesti obstacole dificil de trecut. Daca ajungi si tu intr-o astfel de situatie, nu ezita sa ceri ajutor de la cei cu mai multa experienta.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.