7 plante de interior pentru a-ti incepe propria jungla de apartament

Verifica intotdeauna solul, baza tulpinilor si spatele frunzelor pentru a observa daca sunt daunatori. Dupa ce aduci planta acasa, tine-o doua saptamana departe de celelalte plante, in "carantina". In cazul in care sunt daunatori in ghiveci, nu vor avea unde sa se extinda.

Rezista tentatiei de a schimba ghiveciul cel putin o luna de cand ai achizitionat-o, are nevoie de timp pentru a se aclimatiza.

Nu uda plantele decat dupa ce ai verificat ca solul este uscat si nu lasa apa sa balteasca in masca de ghiveci sau farfuria de colectare.

Daca vrei si tu sa intri in randul celor care se auto definesc drept "plant parents", poti incepe cu cateva plante usor de intretinut.Limba soacrei sau Snake plant este un gen de plante cu un aspect deosebit. Deoarece are frunzele groase, retine apa destul de mult timp, asa ca nu trebuie udata frecvent. Supraudarea este singurul sau inamic, asa ca ai grija sa verifici de fiecare data solul sa fie complet uscat inainte de udare.Iedera diavolului este, cu siguranta, cea mai iubita planta de apartament printre incepatori. Supravietuieste in aproape orice conditii de lumina (nu si in soare direct), rezista chiar si saptamani fara sa fie udata si are un ritm de crestere rapid. In plus, este si foarte usor de propagat: poti taia sectiuni din tulpini, apoi le lasi in apa cateva saptamani, timp in care isi formeaza radacini noi.Numele este greu de citit, asa ca pasionatii de plante au denumit-o "ZZ". Ii place lumina indirecta din plin si tolereaza chiar si lumina directa a soarelui, dar doar dimineata sau seara, cand intensitatea sa este mai scazuta.Clorophytum sau "voalul miresei" atrage prin aspectul sau stufos si, atunci cand face pui, arata ca un candelabru organic. Este promovata ca avand un rol in purificarea aerului din incaperi, insa aceasta afirmatie, chiar daca este bazata pe cercetari, este inteleasa gresit. Pentru a avea un efect notabil pentru sanatatea omului, ar trebui ca fiecare centimetru patrat din spatiul de locuit sa fie ocupat cu plante, iar acest lucru nu este fezabil.Arborele umbrela creste repede pe verticala si astfel poate umple spatii unde mobila este mai greu de pozitionat, precum imbinarile dintre pereti. Se simte cel mai bine in lumina indirecta, dar poate primi si lumina directa dimineata sau seara.Planta "sageata" este un gen din care fac parte mai multe plante, insa cea mai cunoscuta este Syngonium podophyllum. Nativa din America tropicala, nu este pretentioasa in ceea ce priveste nevoia de lumina, poate supravietui si in locuri partial umbrite.Din pacate, plantele de cafea crescute in interior rareori produc fructe (boabele de cafea), deoarece au nevoie de conditii optime de lumina si umiditate. Chiar si asa, o singura planta nu ar putea produce boabe nici pentru o singura cana de cafea. Mai bine iti comanzi o cafea de calitate si o savurezi in timp ce iti admiri colectia de plante.Cateva sfaturi pe care sa le tii minte cand cumperi plante de apartament:Acum ca ai aflat informatiile de baza, poti sa-ti prepari un ceai relaxant si sa-ti faci lista de cumparaturi pentru jungla ta de apartament.