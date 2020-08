Idei de organizare a unei bai pentru copii mici

Pentru ei, o baie in care nu se regaseste nimic interesant pentru ei este destul de plictisitoare iar momentele in care trebuie sa se ocupe de igiena personala se vor lasa cu proteste. Si, sigur nu iti doresti sa prelungesti acest moment mai mult decat este necesar.Iar atunci ce sa faci? Pentru ca deja ai amenajat baia si doresti sa fie un loc in care sa se simta bine intreaga familie. Totul tine de modul in care organizezi totul. In special, zona in care ai amplasat un lavoar baie, este important deoarece va fi folosit de cel putin cateva ori pe zi de cei mici.Cum sa organizezi baia astfel incat sa fie potrivita pentru copii?In fata tipului de lavoar baie poti sa amplasezi un scaunel mic pe care se pot urca si astfel, vor putea sa foloseasca lavoarul si fara sa fie in permanenta un parinte in preajma. In cazul in care ai optat pentru un lavoar suspendat, asigura-te ca totul este accesibil, incepand de la sapun pana la prosoape. Probabil arata foarte bine acel dispenser montat pe perete dar daca cei mici nu ajung la el, atunci spalatul pe maini nu se va realiza corect. In schimb, poti alege sa amplasezi totul cat mai aproape de margine, astfel incat cei mici sa poata utiliza lavoarul cat mai usor.Pentru a face tipurile de obiecte sanitare alese cat mai atractive pentru cei mici poti sa le personalizezi. De exemplu, in zona in care este amplasat un lavoar baie poti folosi stickere decorative colorate. Fiind mai atractiva si mai colorata fiecare zona, atunci cei mici vor fi mai incantati sa utilizeze si singuri baia.Siguranta, un aspect care nu trebuie pierdut din vedereIn afara de aspect estetic si functionalitate, mai este importanta siguranta celor mici. Se pot accidenta foarte usor daca ai un covoras baie care aluneca sau tipul de lavoar baie nu este prins asa cum trebuie. Pentru lavoar baie alege o baterie cu termostat care mentine temperatura constanta si are un buton de blocare. Astfel, te vei asigura ca nimeni nu va suferi un accident neplacut.De asemenea, alege un lavoar baie respectiv o cada cu marginile rotunjite. Pastreaza in zone greu accesibile medicamentele si solutiile de curatat. Daca nu ai alta solutie decat sa tii medicamentele in dulapul de deasupra lavoarului atunci ai grija ca acesta sa fie incuiat sau sa fie inchizatori speciale care ofera acces greu celor mici.Un alt aspect important este accesibilitatea deoarece nu vei dori ca de fiecare data sa insotesti copii la baie doar pentru a sta linistita ca nu se intampla nimic nedorit. De asemenea, este recomandat sa le rezervi un spatiu de depozitare propriu fie in zona cazii de baie fie langa lavoar baie. Astfel, va avea loc pentru jucariile sale pentru baie sau pentru prosop si periuta de dinti. Acestea sunt transformari pe care le poti face fara nici o cheltuiala si baia va fi pregatita pentru a fi utilizata si de cei mici.