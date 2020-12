Cum alegi cel mai bun fotoliu

Fotoliul tip Lawson - are linii drepte cu brate rotunjite, destul de indesat;

Fotoliul tip Bergere - are cadru de lemn vizibil, sezul lat si adanc, iar bratele sunt captusite;

Fotoliul top English Rolled Arm - bratele sunt joase, rotunjite, iar sezutul este moale;

Fotoliul tip Wind - cu spatar inalt si tetiere laterale pe spatar;

Fotoliul tip Club - incapator, cu sezut foarte adanc, adeseam din piele, cu spatar moale si confortabil;

Fotoliul tip Barrel - are un spatar ferm, solid, iar bratele si spatarul sunt dintr-o singura bucata.

Pentru ca trebuie sa deserveasca multe situatii, alegerea fotoliilor pare una imposibila - cu perne moi, cu spatare sau fara, in culori adaptabile sau nu, din piele sau din materiale textile? Daca iti e greu sa decizi, am pus la un loc mai multe idei care iti vor face mult mai usoara cautarea si gasirea fotoliului perfect.Fotoliile se aleg, intotdeauna, in functie de mobilierul din incapere, culoarea peretilor si atmosfera generala existenta. Daca vrei ca punctul central al livingului sa fie canapeaua, probabil, la fotolii te gandesti sa fie piesele care completeaza tot decorul.Oricat de indranzeata ar fi culoarea, nu te indeparta prea mult de paleta cromatica generala. Daca majoritatea nuantelor sunt alb, gri sau negru, alege un fotoliul albastru inchis ori in tonuri mai deschise.Cu cat materialul este mai calitativ, cu atat te vei bucura mai mult de fotoliu. Desigur, nu va rezista zgarieturilor pisicilor pe termen lung, dar, este important sa aiba cusaturi puternice si, daca este din material textil, sa nu absoarba rapid lichidele. Nu stii niciodata cand tu sau vreunul dintre oaspeti varsati vin sau cafea pe un spatar. Solutii sunt, la fel cum sunt si materialele variate din care poti alege. Ca sa te asiguri ca fotoliul tau nu se va dezintegra intr-un an sau chiar mai putin, nu cumpara piese din piele ecologica. Mai bine faci un efort, daca e cazul, si ia-ti fotolii din piele naturala.Orienteaza-te in functie de bugetBugetul este printre primele lucruri pe care le iei in considerare, in momentul in care esti in cautare de fotolii . Din fericire, exista atat de multe modele si preturile sunt atat de variate incat vei avea optiuni. De aceea, seteaza un filtru de pret si ia in considerare sa cumperi in perioada reducerilor.Nu toate fotoliile au fost create la fel. Unele au cotiere, altele sunt minimaliste ori au designuri futuriste. Designurile clasice sunt, totusi, nemuritoare. Iata doar cateva dintre ele:Indiferent ce forma a fotoliului alegi, integreaz-o in decor si bucura-te, cat mai mult, de momente frumoase acasa.