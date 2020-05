5 lucruri pe care ar trebui sa le stii inainte de a inchiria un apartament

Banii sunt principalul criteriu de evaluare, daca faci acest pas, pentru ca inchirierea unui apartament nu inseamna doar plata lunara a sumei cerute de proprietar. In primul rand, vei avea de suportat cheltuieli pentru documentatie, eventual onorarii pentru o agentie imobiliara sau o garantie. La suma lunara, stabilita cu detinatorul casei, trebuie sa adaugi plata utilitatilor. Functie de cum arata locuinta inchiriata, s-ar putea sa fii nevoit sa investesti si in electrocasnice sau elemente de mobilier.La fel de important este si unde locuiesti. Daca esti student, cauta o zona apropiata de facultate sau cu acces usor la reteaua de transport in comun. Daca lucrezi, ia in calcul si naveta zilnica spre si dinspre serviciu. In toate orasele mari, preturile imobiliarelor variaza functie de zona. Daca, spre exemplu, ai un copil, asigura-te ca nu va fi nevoit sa mearga minute bune a ajunge la gradinita sau la scoala.Un alt criteriu de alegere este cat de aglomerata e zona in care e situat apartamentul. Degeaba o fi el in centru daca, pana ajungi acasa cu masina sau pleci catre serviciu, trebuie sa stai bara la bara in jurul blocului. Sau, nu gasesti loc de parcare. In Bucuresti, apartamentele in apropiere de metrou au costuri mai mari de inchiriere, insa economisesti timp si bani printr-o naveta mult mai eficienta si avantajoasa. Un loc de parcare in apropierea locuintei este un al beneficiu important, mai ales pentru marile orase.Contractul de inchiriere te poate scuti de multe griji, in perioada in care locuiesti intr-o proprietate care nu iti apartine. Desi exista multe cazuri de inchiriere fara forme legale, cu un pret aparent mai mic, riscurile sunt mari si pentru chirias, si pentru proprietar.Daca e prima oara cand trebuie sa semnezi un astfel de document, cere ajutorul unui specialist care sa iti negocieze termeni favorabili. Acesta poate fi chiar agentul imobiliar sau un cunoscut, cu experienta in domeniu.Garantia, ziua platii, clauzele de intarziere sau forta majora, prelungirea, modificarea sau incetarea contractului de inchiriere trebuie sa fie cunoscute de ambele parti. La acestea se adauga numarul de locatari acceptat, prezenta animalelor de companie, regulamentele condominiului, normele de conduita si buna vecinatate.De indata ce ti-ai ales noua casa si ai indeplinit toate conditiile legale pentru a o inchiria, poti organiza mutarea propriu-zisa. Functie de tipul locuintei (mobilata, utilata etc) vei sti ce nevoie ai. Pentru ziua de mutare, poti apela la serviciile unei firme specializate, care iti preia toate bunurile, le ambaleaza si le transporta pana la noua locatie, evident, contra cost. Sau, te poti gospodari, impreuna cu prieteni saritori.Cel mai probabil, vei avea nevoie de o autoutilitara, pe care o inchiriezi sau o imprumuti de la cunoscuti. In general, mobilierul mutat dintr-o locuinta in alta este alcatuit din canapele extensibile , birou, electrocasnice si aparatura electronica.Daca te ocupi personal de procesul de mutare, depoziteaza bunurile in cutii mari si marcate. Odata ajuns cu ele in casa, daca sunt etichetate eficient, iti va fi mai usor sa le asezi la locul lor.Sunt multe lucruri de care trebuie sa tii cont atunci cand cauti un apartament de inchiriat. De la restrangerea criteriilor de cautare functie de buget si traseul cotidian, pana la amenajarea interioara si organizarea mutarii propriu-zise, poti apela la servicii specializate sau la experienta personala a prietenilor.