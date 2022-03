Stilul minimalist în birou: 3 beneficii pentru productivitate

Lucrul de acasa poate fi o activitate confortabila pentru multi oameni, dar exista posibilitatea ca la un moment dat sa devina coplesitoare. Si nu neaparat din cauza volumului mare de munca, ci din cauza sarcinilor repetitive sau a efectuarii activiatilor in acelasi spatiu in fiecare zi, incat persoana poate ajunge la oboseala

Daca lucrezi de acasa si simti nevoia sa schimbi mediul din jurul tau, stilul minimalist este ideal pentru aceasta activitate deoarece poate creste eficienta si productivitatea. Iata care sunt cele 3 beneficii ale stilului minimalist pentru imbunatatirea modului de lucru si starii de bine:

1. Te ajuta sa-ti mentii spatiul organizat

Creierul uman reactioneaza pozitiv la simplitate si functioneaza la potential maxim intr-un mediu curat si organizat. Mai multe studii leaga conceptele de dezordine si spatiu intunecat cu anxietatea si eficienta scazuta, care nu sunt deloc propice unui mediu de munca productiv.

Minimalismul, in sensul sau, ofera exact opusul dezordinii. Un spatiu de birou in stil minimalist este foarte bine organizat, ceea ce sustine implicarea si productivitatea pentru activitatile pe care le ai de desfasurat. Lucrul intr-un spatiu curat si lipsit de dezordine si elemente neesentiale care iti pot distrage atentia, iti va stimula concentrarea, rezultand intr-un nivel de eficienta si productivitate ridicat.

2. Iti ofera mai multa lumina

Lumina naturala este un conductor pentru productivitate si eficienta. Probabil ai observat ca de multe ori atunci cand atmosfera este intunecata nu esti la fel de motivat sa-ti desfasori activitatile, procesul creativ avand si el de suferit. Daca nu ai la dispozitie surse de lumina naturala, reamenajarea spatiului de birou intr-un stil minimalist, te poate ajuta Alege corpuri de iluminat simple, discrete, cu linii drepte, care sa vina in completarea designului interior.

Daca nu esti pregatit din punct de vedere financiar pentru reamenajarea biroului tau, un card de cumparaturi online ar trebui sa-ti rezolve problemele legate de bani. In acest fel, ajungi sa te bucuri de spatiul tau de birou in stil minimalist mult mai rapid.

3. Te ajuta sa te simti confortabil

Un spatiu organizat si ordonat cu siguranta te va ajuta sa te simti mai confortabil cand stai la birou. Sub deviza de less is more, minimalismul inseamna inainte de toate functionalitate, eficienta, centrarea pe esential, eliminand tot ce poate distrage atentia sau incarca din punct de vedere vizual. Alegerea unui mobilier simplu, multifunctional, de calitate, cu mentinerea unei palete restranse de culori si accesorii, te poate ajuta in obtinerea unui spatiu aerisit, liber.

Mai mult, atunci cand iti amenajezi spatiul de birou in stil minimalist, poti achizitiona un sistem de iluminare corespunzator care sa te ajute sa fii productiv si pe timp de noapte sau un scaun de birou confortabil care sa nu-ti provoace dureri de spate daca obisnuiesti sa petreci mult timp in fata monitorului sau calculatorului. Ai multe optiuni de alegere avand in vedere ca stilul minimalist a devenit atat de popular in ziua de astazi.

