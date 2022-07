Patru idei practice pentru a da biroului tău un aer modern

Biroul in care ne desfasuram activitatea profesionala este spatiul in care ne petrecem, poate, cel mai mult timp, minimum opt ore pe zi. De aceea, este foarte important sa te bucuri de un anumit confort, astfel incat sa-ti poti indeplini atributiile in conditii optime, dar si de o atmosfera placuta si cordiala, esentiala daca in biroul tau au loc reuniuni de serviciu si intalniri cu clientii. Daca ti se pare ca biroul tau a devenit cam demodat sau poate prea aglomerat, a venit momentul sa faci o schimbare. Iata cinci idei care sa te inspire.

1. Schimba piesa principala de mobilier

In orice spatiu profesional, piesa principala de mobilier este insasi masa de lucru sau biroul. Pentru ca este intens utilizat, biroul poate capata un aspect relativ inestetic, dupa mai multi ani, sau se poate dovedi nepractic, prin raport cu noile echipamente tehnice pe care le folosesti, de exemplu. Ca sa dai un aer modern si proaspat spatiului in care lucrezi, poti incepe cu schimbarea biroului. Poti alege o masa de lucru din lemn masiv, cu picioare din fier forjat, inspirat de modelele specifice designului nordic, sau unul minimalist, dar cu un aer retro. Dincolo de design, biroul trebuie sa corespunda aspectelor practice ale muncii tale de zi cu zi.

2. Iluminatul este esential

Nu toate birourile, nici macar cele ale managerilor de inalt nivel, nu seamana cu ceea ce vedem in filme: spatii ample cu ferestre mari si lumina naturala din abundenta. Asadar, iluminatul zonei de lucru este un aspect foarte important. Iluminatul pe baza de proiector led, de exemplu, poate oferi spatiului tau de lucru un aer modern. Ca element de decor, poti folosi lampadare mari, care sa incadreze o biblioteca sau un spatiu dedicat vizitatorilor.

Important este ca, atunci cand faci aceste alegeri, sa ai mereu in vedere criteriile practice: felul in care lumina bate pe birou, cat de mare este incaperea etc. Vara, mai ales daca te bucuri si de lumina naturala, aspectele acestea nu sunt intotdeauna evidente, insa, in sezonul rece, cand se intuneca devreme, o sa vezi cat de mult conteaza sa lucrezi intr-un spatiu bine iluminat.

3. Rafturi de perete practice

Daca vrei sa te indepartezi de aspectul clasic al birourilor din trecut, opteaza sa inlocuiesti etajerele sau biblioteca din biroul tau cu niste etajere de perete. Au un aspect minimalist, modern si sunt foarte practice. Pe langa carti, dosare si alte lucruri de care ai nevoie in domeniul tau de activitate, le poti decora cu cateva ghivece simple de flori si chiar cu cateva poze personale, vederi sau mici suveniruri de bun-gust, din vacante. Pentru ca aceste rafturi sa nu para prea dezorganizate, cumpara si cateva cutii simple, in care sa tii maruntisurile de care nu ai nevoie in mod frecvent.

4. Elemente artistice

Atmosfera generala de la locul de munca poate sa-ti influenteze semnificativ starea de spirit, asa ca, daca ai un birou care este numai al tau, poti profita pentru a-i da o tusa personala. Poate ca ai un tablou pe care ti-ar placea sa-l expui in biroul tau sau poate te inspira afisul vintage al filmului "Top gun". Orice element care te inspira poate fi integrat intr-un ambient modern, potrivit unui birou. Important este sa gasesti locul potrivit sa-l pui in evidenta. In plus, poate deveni subiectul care deschide o conversatie amicala cu cei care vin prima data la tine in birou. Elementele artistice atrag destul de mult atentia, vorbesc despre personalitatea ta, asa ca ar fi bine sa ai si o anecdota simpatica despre ce anume ti-a inspirat alegerea.

Asadar, cu numai cateva schimbari rapide si fara mari cheltuieli, poti da un aer modern si dinamic spatiului tau de lucru.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.