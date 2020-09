Cum iti pregatesti gradina pentru sezonul rece

Evalueaza situatia gradinii

Muta plantele in ghiveci la interior

Ingrasamant pentru sol

Aplica erbicid pe gazon

Decoratiuni de toamna

Pentru a-ti pregati gradina de toamna, mai intai de toate trebuie sa ii evaluezi starea actuala. Stabileste daca sunt de facut anumite lucrari de intretinere ce trebuie realizate inainte ca vremea sa se raceasca foarte tare. Poate ca o alee trebuie refacuta sau o parte din gard trebuie reparata. Pana sa te ocupi de plante, trebuie sa dai prioritate altor activitati care ar putea sa le perturbe. De asemenea, pentru ca zilele devin tot mai scurte, verifica sistemul de iluminat pentru exterior. Daca nu ai asa ceva sau nu esti multumit de cel actual, poti investi intr-un sistem de iluminat inteligent pentru exterior, care este practic si economic in acelasi timp.Este posibil ca o parte dintre plantele pe care le ai in gradina, in special cele care sunt in ghivece, sa aiba nevoie sa fie mutate la interior. Pentru ca sunt sensibile la frig, asigura-te ca le vei muta in casa inainte ca vremea sa devina foarte rece. De asemenea, la interior, trebuie sa gasesti pentru fiecare dintre ele un loc potrivit care sa le asigure necesarul de lumina si umiditate.Toamna este cel mai bun moment pentru a te ocupa de calitatea solului. O modalitate excelenta de a face acest lucru este folosirea unui ingrasamant cu eliberare lenta. Acesta va spori calitatea solului pe parcursul lunilor de iarna, mai ales ca in timpul primaverii si verii, nutrientii din sol sunt epuizati de plantele in crestere. De asemenea, trebuie sa ai in vedere ca, in timp ce ingrasamintele chimice functioneaza foarte bine pentru hranirea directa a plantelor, ingrasamintele organice functioneaza prin imbogatirea solului. Investind putin timp in ingrijirea corespunzatoare a solului toamna, vei reduce din sarcinile de gradinarit pe care trebuie sa le efectuezi primavara.Majoritatea specialistilor recomanda ca erbicidul sa fie aplicat pe gazon de doua ori pe an. In toamna trebuie sa aplici un erbicid pentru a scapa de semintele diferitelor buruieni care au aterizat pe gazon in timpul verii. Acest lucru va insemna aparitia unui numar considerabil mai mic de buruieni in primavara, cand gazonul se regenereaza. Daca ai animale de companie, ai grija cand folosesti erbicidul. Ar fi mai bine sa tii animalele in casa timp de cateva ore, pentru a permite substantelor active sa patrunda printre ierburi.Culorile toamnei vor da de la sine un aspect minunat gradinii tale, dar cateva decoratiuni de sezon sunt intotdeauna binevenite. In primul rand, poti planta cateva tufisuri de crizanteme in culori de sezon: galben, mov, visiniu, care vor da un aer placut si vesel gradinii. In al doilea rand, poti adauga un cos cu dovleci decorativi in diferite culori, pe care ii gasesti, confectionati din diferite materiale, in magazinele cu produse pentru casa si gradina, sau naturali, la piata. In ultimul rand, dar nu in cele din urma, folosind cativa dovleci mai mari poti face, alaturi de copii, felinare pentru gradina, similare cu cele de Halloween.