Cum alegi fungicidele potrivite pentru cultura ta

Combaterea agentilor patogeni incepe cu o buna cunoastere a acestora, in functie de cultura in care actioneaza. Actiunile de prevenire si de combatere a principalelor boli care afecteaza culturile agricole se bazeaza pe monitorizarea permanenta a starii de sanatate a plantei. Verificarea vizuala este precedata, dupa caz, de combaterea agentilor patogeni prin solutii complexe, bazate pe fungicide , care sa limiteze nivelul de stres la care sunt supuse culturile. Agentii patogeni care afecteaza cel mai des culturile agricole sunt:Pseudocercosporella herpatrichoides - Patarea in ochi a bazei tulpinii, Puccinia striiformis - Rugina galbena, Fusarium spp - Fuzarioza, Erysiphe graminis - Fainarea, Septoria tritici - Septorioza frunzelor, Septoria nodorum - Septorioza spicelor sau Puccinia recondita - Rugina bruna.Phytophthora infestans - Mana cartofului, Alternaria solani - Alternarioza cartofului.Sclerotinia sclerotiorum - Putregaiul alb, Botrytis cinerea - Putregaiul cenusiu, P Diaporthe helianthi f.c. Phomopsis helianthi - Patarea bruna si frangerea tulpinii.Phytophthora infestans - Mana, Septoria lycopersici - Patarea alba, Cladosporium fulvum - Patarea cafenie.Cochliobolus carbonum - Patarea carbunoasa a frunzelor de porumb si Exserohilum turcicum - Patarea cenusie a frunzelor de porumb.Alcatuite dintr-una sau din mai multe substante active, fungicidele moderne sunt grupate pe mai multe clase si difera din punctul de vedere al grupei chimice, functiilor si mecanismelor prin care combat agentii patogeni. Fiecare dintre aceste produse are ca scop controlul eficient al bolilor care ar putea afecta plantele de cultura. In cazul in care neglijezi importanta aplicarii unui tratament cu fungicide de cea mai buna calitate, te-ai putea confrunta cu importante pierderi de productiei.Tratamentele trebuie efectuate cu ajutorul fungicidelor cu substante active din grupe chimice diferite, ce contin cantitatea exacta de substanta activa pentru controlul fiecarui tip de agent patogen. Actiunea unui fungicid poate fi atat de contact, cat si sistemica. Cand vine vorba despre fungicide pentru cereale , acestea au rolul principal de a asigura protectia in fata bolilor, pentru maximizarea productiei. Prin actiunea lor, anumite fungicidele asigura de asemenea o utilizare mai eficienta a ingrasamintelor si a rezervelor de apa care se gasesc la nivelul solului, datorita efectelor fiziologice specifice. Flexibilitatea in aplicare, in functie de tratamentul ales, permite oricarui fermier sa isi organizeze mai bine activitatea la locul de munca. Dupa tipul culturii careia i se adreseaza, un fungicid va avea urmatoarele efecte benefice:● protectia impotriva fainarii si a celorlante boli din complexului de boli foliare, primavara devreme in cazul cerealelor;● combaterea eficienta a fuzariozei la spic in cadrul culturilor de grau;● protectia impotriva bolilor foliare si ale spicului, la cerealele paioase;● reducerea senescentei si a maturarii premature a tuturor tipurilor de cereale.Pentru a gestiona cat mai eficient controlul bolilor si pentru a imputina sansele de aparitie a rezistentei la fungicide, aplicarea tratamentelor cu astfel de produse trebuie facuta tinand cont de urmatoarele recomandari:● foloseste soiuri de cereale cu rezistenta ridicata la boli, alaturi de fungicidele potrivite, dar acorda atentie tehnicilor agronomice specifice fiecarui soi cultivat;● aplica dozele de fungicid la momentul potrivit, conform cu recomandarile producatorului mentionate pe eticheta produsului, pentru a obtine un control optim asupra agentilor patogeni;● informeaza-te asupra modului de dezvoltare al fiecarui agent patogen, pentru a determina nivelul optim de substanta activa si a evita dezvoltarea rezistentei patologice;● aplica fungicide cu moduri diferite de actiune, in amestec sau alternativ, pentru ca aparitia ciupercilor rezistente la actiunea fungicidului sa aiba sanse cat mai mici;● efectueaza corect rotatia culturilor, o etapa vitala in controlul bolilor si al agentilor patogeni.