4 accesorii pentru motocoasa pentru cei care vor sa aiba grija de gradina lor

Un astfel de accesoriu arata precum o drujba si poate fi util pentru cei care au multi copaci in curte si doresc sa taie crengile acestora. Este dotat cu 9 caneluri, iar lama de taiat are 25cm, fiind ideala pentru arborii inalti. Produsul cantareste aproximativ 1 kilogram si are dimensiunile de 1.166 X 120 X 80 mm.Aceste accesorii motocoasa se monteaza pe tija si sunt fabricate din otel si fonta. Datorita acestor materiale, gradul lor de rezistenta in timp este unul crescut. Prasitoarea contine 9 pini si, dupa cum sugereaza si denumirea, poate fi un adevarat ajutor in orice gospodarie. Rolul acesteia este cel de a prasi solul gradinii sau pe cel al viei.Un asemenea accesoriu se poate folosi si pentru curatarea suprafetelor de gazon. In aceasta situatie, taierea are loc in plan vertical. Astfel, asimilarea apei si a substantelor nutritive este imbunatatita, ceea ce permite cultivarea intr-un mod mai simplu. Bulgarii formati din pamant sunt si acestia eliminati, suprafata fiind in acelasi timp netezita pentru insamantare.Cultivatorul este unul dintre acele accesorii motocoasa care sunt utilizate pentru spargerea crustei pamantului sau a solului deja cultivat, atunci cand sunt necesare lucrari preliminare. Intr-o astfel de situatie, terenul se poate prelucra pe portiuni mici si la adancimea dorita.In timpul procesului, se indeparteaza buruienile, impreuna cu lemnul, pietrele si celelalte obiecte dure. Afanarea poate avea loc insa doar la suprafata, deoarece o prelucrare la o adancime mare distruge radacinile plantelor.Un alt avantaj al acestui accesoriu consta in faptul ca-l poti folosi si pentru a adauga humus, ingrasaminte sau alte materii organice. Acest lucru se poate face atat prin miscari rotative, cat si prin miscarea dispozitivului inainte si inapoi.Dupa fiecare utilizare, exista insa sansa ca plantele sa ramana blocate in interior. De aceea, este nevoie de manusi de protectie pentru inlaturarea acestora. Aceste accesorii pentru motocoasa se livreaza fara aparatoare si sunt compatibile cu modelele care au teava de transmisie de 28mm.Cu ajutorul acestui adaptor, poti utiliza motorul motocoasei si tija pentru a transforma produsul intr-o motopompa. Aceasta este folosita ulterior pentru a uda gradina si culturile de flori sau legume. Daca doresti transportarea apei intr-o locatie mai indepartata, se poata atasa un furtun pe 1 Tol. Dispozitivul este util si pentru evacuarea apei din canale, fose sau alte zone asemanatoare.Motocoasa este unul dintre cele mai eficiente echipamente pe care le poti cumpara pentru locuinta. Inainte de a achizitiona una, este insa important sa te asiguri ca alegi un model profesional si ca utilizezi accesorii pentru motocoasa adecvate.Acest produs poate functiona atat pe benzina, cat si cu cablu sau pe baterie. Citeste instructiunile cu atentie si indeparteaza de pe suprafata orice obiect care ti-ar putea sta in cale. Agrenajul de taiere este in general paralel cu solul, dar la unele modele acesta poate fi si vertical, pentru a elimina portiunile de iarba aflate langa gard.