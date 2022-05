Iata care sunt proprietatile unice ale unor garduri WPC!

De-a lungul istoriei, oamenii au evoluat atat la propriu, cat si la figurat, cautand intotdeauna sa-si rezolve nevoile, mai mult sau mai putin primare, in cel mai simplu si eficient mod cu putinta. Dintre acestea, siguranta si intimitatea sunt unele dintre cele mai importante, iar asigurarea lor se poate face inclusiv prin folosirea unor materiale de calitate pentru proprietatile private. Odata cu epoca industrializarii, optiunile au devenit practic nenumarate, iar, in prezent, putem spune ca acestea au atins apogeul, prin inventii precum WPC (wood-plastic composite sau lemnul compozit), despre care vom vorbi in continuare.

Lemnul compozit se obtine din faina de lemn (peste 50%) si mase plastice rezultate din reciclarea ambalajelor din plastic, care se combina intr-un material unitar, extrem de stabil impotriva radiatiilor UV, insectelor si mucegaiului. Desi nu este neaparat un produs nou, aparand inca din anii '60-'70 in Italia, SUA si Japonia, WPC a cunoscut o popularitate din ce in ce mai mare in ultimii ani, cand utilizarile sale s-au diversificat. In Romania, cel putin, gardurile WPC sunt din ce in ce mai cerute pe piata, motivele fiind numeroase, dupa cum vei vedea mai jos.

Proprietatile unor garduri WPC sunt unice, incepand cu cele enumerate anterior, care tin de rezistenta in timp. Desi are in componenta mai mult lemn, WPC se comporta mai degraba precum plasticul, conferind gardurilor din acest material avantaje nebanuite in fata celor din lemn clasic. Pe langa faptul ca nu se degradeaza nici structural, nici estetic de-a lungul anilor, gardurile WPC nu necesita intretinere speciala, se curata foarte usor, nu au nevoie de tratamente deosebite si nu se modifica din punct de vedere cromatic nici dupa ani intregi in bataia soarelui. De altfel, nici intemperiile, precum ninsorile abundente si ploile torentiale, inclusiv cele cu gheata, nu le afecteaza in mod semnificativ.

Totodata, gardurile din lemn compozit nu atrag daunatorii, precum lemnul clasic, nu corodeaza, nu putrezesc, nu dezvolta mucegai si nu se descompun nici dupa ani in picioare, atat la propriu, cat si la figurat. In plus, ele rezista si la socuri fizice si chiar incendii si nu isi modifica dimensiunile prin expunere continua la lumina si caldura. Nu in ultimul rand, WPC este 100% ecologic, fiind realizat din materiale reciclabile, si nu elibereaza in atmosfera gaze toxice sau alte substante periculoase pentru mediu. Varietatea modelelor si culorilor in care acestea pot fi livrate reprezinta alte argumente cruciale pentru anumite categorii de cumparatori.

