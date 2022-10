Cum sa-ti amenajezi terasa: 9 obiecte de baza

Terasa este cel mai placut loc pentru petrecerea timpului liber. Indiferent daca locuiesti la casa ori la bloc, un spatiu exterior deschis sau acoperit se poate transforma intr-o adevarata oaza de liniste. De altfel, exista numeroase modalitati prin care iti poti adapta ideile de amenajare a terasei la suprafata disponibila, bugetul si gusturile tale. Insa, pentru ca acest mediu sa fie cu adevarat relaxant este esential sa iei in considerare folosirea unor obiecte de baza. Iata ce nu trebuie sa-ti lipseasca:

1. Canapea si fotolii

Daca ai o curte generoasa si iti permiti sa amenajezi o terasa pe masura, atunci ia in calcul o canapea spatioasa, care sa-i poata gazdui pe toti membrii familiei. In caz contrar, ai posibilitatea de a alege cateva fotolii sau o canapea de dimensiuni reduse.

2. Masa si scaune

Orice tip de veranda este adesea utilizata si pentru servirea mesei alaturi de familie si prieteni. Iar asta inseamna ca vei avea nevoie si de un mobilier dedicat. De regula, pentru terasa sunt recomandate mesele si scaunele din plastic, fier, bambus si ratan, fiind recunoscute pentru rezistenta lor.

3. Balansoar

Pentru o atmosfera calduroasa, jucausa si relaxanta integreaza in decor si un scaun balansoar. Confortabil, elegant si rezistent, acest produs iti ofera o experienta unica si contribuie la obtinerea unui design cu totul aparte.

4. Masuta de cafea

Pentru multi oameni, terasa reprezinta locul in care isi savureaza cafeaua in fiecare dimineata. Prin urmare, este absolut necesar sa incluzi in decor si o masuta cocheta, pe care sa asezi un felinar deosebit si o vaza cu flori.

5. Dulapuri sau rafturi

Chiar si pe terasa ai nevoie de spatii de depozitare, asa ca monteaza cateva rafturi metalice ori din lemn sau amplaseaza un dulap inalt. Iti vei putea tine aici cartile, vesela sau alte lucruri de care ai nevoie in acest spatiu.

6. Perne decorative

Sunt elemente simple, accesibile, care infrumuseteaza terasa si aduc un plus de confort fiecarei piese de mobilier. Asadar, le poti folosi cu generozitate pe scaune, fotolii, leagane, canapele ori chiar si pe jos, pentru mai mult farmec.

7. Corpuri de iluminat

Felinarele, ghirlandele, lampile clasice si solare, instalatiile luminoase ori corpurile de iluminat pentru exterior, toate au capacitatea de a crea o atmosfera relaxanta cand se lasa intunericul. Totusi, pentru ca este vorba de un spatiu dedicat odihnei, ai grija ca lumina becurilor sa fie una calda. In acest fel, va fi o reala placere sa-ti petreci serile pe terasa.

8. Flori si plante in ghivece

Fara indoiala, florile si plantele naturale marcheaza cel mai bine caracterul unei terase deoarece ofera confortul spatiului din interior, dar se afla in aer liber. Ghivecele suspendate aduc bogatie si au un rol decorativ spectaculos, mai ales daca pui in ele plante agatatoare si cataratoare. O terasa aparent simpla poate fi cu usurinta scoasa din anonimat si cu ajutorul unor plante verzi de dimensiuni mari, cu aspect exotic. Ideal ar fi sa tii cont de climatul zonei in care locuiesti si sa alegi plante care se adapteaza usor sau sa mizezi pe cele artificiale daca vrei sa obtii un decor fascinant, dar fara prea mult efort.

9. Parasolare

In cazul in care nu dispui de o terasa acoperita trebuie sa achizitionezi si produse care sa te protejeze de soare. Ai la dispozitie tot felul de umbrele pentru terasa si gradina, diverse tipuri de parasolare, pavilioane sau panze de umbrire care te pot adaposti de razele ultraviolete si iti ofera un confort sporit in anotimpul cald.

Orice terasa, indiferent de dimensiunea sa, poate fi o adevarata comoara pentru casa. Iti ofera liniste si bunastare si te poate ajuta sa iei o pauza de la ritmul cotidian extrem de agitat. In acest sens, acorda atentie amenajarii spatiului si integreaza in decor cat mai multe elemente ca sa obtii un mediu relaxant si confortabil.

