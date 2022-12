Ce ar trebui să știi despre plasele de gard?

Ai un proiect care implica imprejmuirea unei zone din gospodarie? Poate este vorba de delimitarea perimetrului propriei curti sau de un teren agricol. Indiferent de zona pe care o ai de delimitat, este important sa cunosti cateva aspecte despre plasele de gard.

Probabil te-ai intrebat pentru ce model de gard sa optezi si in final te-ai decis asupra plasei de sarma. Felicitari! Este o optiune tot mai populara pentru delimitari agricole sau rezidentiale, fiind intrebuintata pentru o varietate de proiecte, imprejmuirea proprietatii, realizarea unor tarcuri, protejarea unei zone cu flori s.a.

Plasa de gard ofera o serie de avantaje, care o face astfel sa fie o alegere tot mai des intalnita pentru delimitarea unui zone de teren. Trebuie astfel punctate rezistenta, durabilitatea, pretul avantajos, dar si usurinta in montarea acestora.

Despre plasele de gard

Ai doua optiuni dintre care poti alege:

plasa de gard impletita,

plasa de gard sudata

Ambele tipuri de plasa de sarma au rezistenta ridicata, fiind disponibile intr-o varietate de dimensiuni si mai multe culori. Cu toate acestea se impune o diferentiere intre cele doua.

Plasa de gard impletita:

are ochiuri hexagonale, care pot fi de diferite dimensiuni si este fabricata dintr-o sarma de otel moale protejata anticoroziv cu zinc;

poate fi folosita pentru realizarea de garduri de diverse forme si marimi, fiind extrem de practica;

este recomandata pentru imprejmuirea unei parti din terenul gospodariei (imprejmuirea unei zone cu flori sau realizarea unui tarc);

se monteaza foarte usor;

are inaltimi diferite: 1,25 m, 1,5 m, 1,7 m, 2 m.

Plasa de gard sudata:

are ochiuri dreptunghiulare din sarma zincata;

se foloseste pentru delimitarea terenurilor, imprejmuirea pasunilor, a padurilor, a plantatiilor, in agricultura s.a.;

in functie de grosimea plasei sudate se alege si intrebuintarea acesteia;

plasa de gard sudata zincata este cel mai des intalnita; este protejata impotriva coroziunii si are o durata de viata de pana la 50 de ani; exista si plasa de gard sudata plastifiata, pe care o poti gasi in culoarea verde, astfel incat sa se integreze usor intr-un spatiu cu multa vegetatie.

De ce sa alegi plasele de gard pentru proiectul tau?

Pe piata exista diverse materiale disponibile atunci cand ai de facut imprejmuirea unui teren, ca de exemplu fier forjat, lemn, caramida. Cu toate acestea, plasele de gard castiga o popularitate tot mai mare datorita avantajelor pe care le au:

siguranta la nivel inalt - plasele de gard sunt disponibile in diferite grosimi si inaltimi, astfel ca fac fata cu brio oricarei utilizari, fie ca este vorba de imprejmuirea unei ferme cu animale sau de delimitarea propriului teren al casei;

rezistenta ridicata - plasa de gard zincata este realizata din otel si este o optiune extrem de rezistenta pentru viitorul tau gard, fie ca te gandesti la un posibil impact ori la factori externi, precum vant puternic;

intretinere minima - spre deosebire de un gard din fier forjat, a carui vopsea in timp se decojeste astfel ca trebuie sa o indepartezi si sa reaplici vopseaua, pentru gardul realizat din plasa de sarma nu iti vei mai ocupa timp cu astfel de proceduri anevoioase; gandeste-te ca si in cazul lemnului exista operatiunea de slefuire si vopsire, in schimb gardurile din otel rezista impotriva eroziunii;

instalare rapida - cu siguranta vrei sa-ti duci proiectul la indeplinire in scurt timp, iar in privinta plaselor de gard nu ai de ce sa iti faci griji ca vei depasi timpul alocat; acestea sunt foarte usor de montat;

pret avantajos - atunci cand ai de imprejmuit gradini mari, culturi vaste sau tarcuri pentru animale, este firesc sa iei in calcul si costul; ai nevoie de o solutie favorabila in raport calitate-pret; din nou plasele de gard castiga la acest aspect, pentru ca in comparatie cu alte tipuri de garduri, cum ar fi lemn, beton, metal, plasele de sarma au un pret avantajos atat pentru achizitie, cat si pentru montare.

In concluzie, plasele de gard sunt intrebuintate la scara larga in domeniul agricol, industrial, dar si in cel gospodaresc. Alege tipul de plasa de sarma potrivita cu proiectul tau, analizand cu atentie caracteristicile modelelor!

