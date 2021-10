Sfaturi pentru amenajarea inspirată a camerei de oaspeți: 5 recomandări

Desi pentru multi dintre noi poate fi inconfortabil sa innoptam in casa altcuiva, in anumite situatii este necesar sa o facem. Mare parte din responsabilitate revine in acest caz gazdei care, cu putina creativitate, poate crea configuratia perfecta a camerei de oaspeti.

Vrei sa-ti intampini invitatii care raman la tine peste noapte intr-un cadru placut si primitor? Iata o serie de sfaturi si recomandari pentru amenajarea camerei de oaspeti!

Pastreaza un stil simplu si de bun gust

Minimalismul este alegerea perfecta pentru amenajarea dormitorului de oaspeti. Chiar daca tu preferi incaperile colorate si incarcate de tot felul de ornamente si decoratiuni, atunci cand vine vorba despre spatiul dedicat celor care iti calca pragul este mai bine sa limitezi aceasta abundenta a elementelor pe care le integrezi in camera.

Alege un pat confortabil

Pentru a obtine o zona de dormit care ii va face pe musafiri sa se bucure de o experienta placuta in locuinta ta focuseaza-te pe alegerea unui pat confortabil. Daca spatiul iti permite acest lucru, opteaza pentru un pat matrimonial, eventual cu sertare unde poti aseza perne si paturi pentru invitati. In cazul in care locuiesti intr-un apartament mic poti apela la alte tipuri de obiecte de mobilier; canapelele cu spatiu de depozitare si cu mecanism de extensie sunt ideale pentru acomodarea oaspetilor care raman peste noapte.

Pune la dispozitia oaspetilor un dulap de haine

Probabil stii deja cat de incomod poate fi sa pastrezi ordinea lucrurilor din bagaj de-a lungul unui sejur in care nu ai unde sa iti depozitezi hainele. Exact acesta este si motivul pentru care ar trebui sa iei in considerare sa pui la dispozitia musafirilor un dulap gol pentru imbracaminte.

Include in decorul camerei un scaun sau un fotoliu

Daca oaspetii tai vor sta la tine o vreme mai indelungata, o idee inspirata ar fi sa le amenajezi si un mic coltisor de relaxare in cadrul camerei pe care le-ai pus-o la dispozitie. Nu-ti face griji, pentru asta nu este necesara o investitie mare; solutia cea mai la indemana este sa integrezi in dormitorul lor un scaun sau un fotoliu confortabil, pe care acestia sa-l poata utiliza pentru a citi, pentru a privi pe fereastra sau pentru a se aseza atunci cand se incalta.

Alege cu grija accesoriile

Asa cum spuneam ceva mai devreme, nu are niciun rost sa supraaglomerezi spatiul dedicat oaspetilor cu obiecte inutile. Totusi, poti include cateva accesorii care nu au doar un rol estetic, ci si unul functional. Pernele decorative, de exemplu, sunt perfecte pentru a transforma patul intr-un loc mai confortabil, in timp ce adauga camerei un plus de valoare estetica. La fel putem spune si despre veioze, care se vor dovedi foarte utile pentru a crea o lumina difuza si intima in camera, dar si pentru a facilita activitati precum cititul. Decorul peretilor poate fi reprezentat de pozitionarea unui tablou deasupra patului, eventual cu un mesaj sau cu o imagine care indeamna la calm si relaxare.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.