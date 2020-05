Salteaua, reguli de achizitie si de utilizare

Indiferent de structura patului (ca este un pat fix sau se bazeaza pe un mecanism pat rabatabil ), de materialul din care este realizat si de modul in care este pozitionat, cea mai importanta este salteaua.Conform celor de la rame-pat.ro , o saltea de buna calitate poate sa faca diferenta intre un pat eficient si unul mai putin eficient. Tocmai de aceea, trebuie sa i se acorde suficient de multa atentie.Din fericire, exista saltele potrivite pentru toata lumea. Cei care doresc o saltea perfecta, inainte de a o achizitiona trebuie sa tina cont de urmatoarele lucruri:. Exista saltele din spuma (spuma poliuretanica, spuma elastica, spuma cu memorie sau latex), exista saltele cu arcuri (arcuri Ponell sau Pocket) si exista saltele deosebite, cum sunt cele realizate din cocos. Nu toti oamenii prefera aceleasi materiale. In general, regula este simpla: cei care au dormit toata viata pe o saltea cu arcuri trebuie sa se orienteze catre arcuri, in timp ce persoanele care au dormit pe saltea cu spuma, pot alege aceasta varianta. Ceea ce este cert, este faptul ca materialul trebuie sa sustina corect coloana vertebrala.. Indiferent de materialul din care este realizata salteaua, fermitatea poate sa difere destul de mult. Persoanele care au probleme cu coloana vertebrala este bine sa se orienteze catre saltele mai ferme, in timp ce restul pot cauta o saltea mai moale.Evident, conteaza si dimensiunile. Salteaua trebuie sa ofere suficient de mult spatiu pentru un somn confortabil. Daca pe aceasta dorm doua persoane, este bine sa se opteze pentru o saltea de minim 180 x 200 cm.Dupa ce a fost achizitionata, salteaua trebuie sa fie ingrijita cat mai corect, pentru a avea o durata de viata cat mai mare. Astfel, aceasta trebuie sa fie aspirata cu o frecventa destul de mare, in asa fel incat sa nu se acumuleze praf si acarieni in interiorul sau, trebuie sa fie intoarsa de pe o parte pe alta si trebuie sa fie rotita ocazional, in asa fel incat sa nu se creeze puncte de presiune si trebuie sa fie aerisita din cand in cand.Indiferent de cat de bine este ingrijita insa, dupa aproximativ 7 ani de utilizare salteaua trebuie sa fie schimbata, deoarece structura sa se schimba destul de mult in aceasta perioada de timp.Salteaua este o investitie in sanatatea fiecarui om, asadar, schimbarea ei o data la 7 ani nu ar trebui sa fie o problema. Cu o saltea buna, pusa pe o somiera buna, orice om se poate bucura din plin de viata si de activitatile zilnice.