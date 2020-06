Sfaturi pentru a te odihni mai bine cand muncesti de acasa

Adevarul este, insa, ca multi dintre cei care stau acasa se confrunta cu diferite probleme, de la lipsa unui spatiu de birou dedicat, la conexiunea de internet slaba.Printre acestea intervin si panica, frica, anxietatea - emotii si stari normale in contextul actual. Felul in care fiecare persoana reactioneaza intr-o situatie de criza ii afecteaza direct starea de spirit, iar odata cu stresul, apar si problemele somnului.Programul se da peste cap, grijile se aduna si viitorul ramane incert. Iata cateva sfaturi pentru a restabili echilibrul intre munca si odihna:Locul in care lucrezi trebuie sa iti ofere posibilitatea de a te concentra, de a sta intr-o pozitie corecta si de a avea totul la indemana. Odata ce incepi sa muncesti cu laptopul in pat sau sa te intinzi pe canapea, vei asocia aceste spatii cu munca. Lipsa unei rutine iti va da organismul peste cap, iar acesta nu va mai putea face distinctia intre munca si somn.Dimineata, evita sa ramai in pijamale pentru prea mult timp, fa un dus si schimba-te in haine comode. Programul de munca trebuie petrecut doar in spatiul destinat, iar daca trebuie sa lucrezi pe un fus orar diferit sau vrei sa finalizezi un proiect seara, nu te face prea comoda pe canapea. Ramai la birou pana cand esti pregatit sa te odihnesti. Pentru ca totul sa fie mai usor, investeste in iluminat de calitate pentru birou. Acesta trebuie sa te ajute sa ramai productiv, dar si sa-ti permita sa faci mici ajustari pentru orele de seara. Vezi mai multe corpuri de iluminat aici Exista o legatura directa intre exercitiile fizice si productivitate, iar daca vrei sa muncesti mai cu spor, trebuie sa acorzi atentie speciala acestui aspect. Odata cu suspendarea starii de urgenta, poti sa iesi mai des, sa te plimbi pe distante lungi si sa faci sport, singur, in aer liber.Daca reusesti sa iti consumi energia in timpul zilei, vei putea sa te bucuri de un somn adanc si fara intreruperi. Melatonina este hormonul care regleaza modelul de somn, iar perioada petrecuta in casa reduce cantitatea de melatonina produsa de organism, din cauza nivelului scazut de lumina la care te-ai expus. Insa, chiar daca vei putea iesi mai des, munca de acasa va continua sub aceeasi forma, asa ca nu evita sa te expui la lumina zilei cat mai des intr-o zi.Rezerva-ti pauzele pentru o iesire scurta in jurul blocului, iar inainte de a incepe munca, alearga sau plimba-te macar o jumatate de ora in apropiere. Mai apoi, dupa terminarea programului, iesi la o plimbare pe jos sau cu bicicleta.Obiceiurile nesanatoase sunt observate mai greu la birou, cand esti grabit sau distras, insa acasa vei resimti mai repede efectele celor doua cafele in plus, baute dupa pranz. Chiar daca observi o crestere a productivitatii, acestea iti pot afecta somnul si te pot tine treaz o parte buna din noapte.Cafeina este o substanta puternica si ramane in organism 4-6 ore, asa ca renunta la cestile care depasesc dupa ora pranzului. Pentru ca renuntarea in totalitate la cafea nu este necesara pentru a-ti regla programul de somn, poti sa bei o cana de cafea calda si gustoasa in fiecare dimineata, fara a te ingrijora de efectele negative. Poate, in acest fel, vei reusi sa faci mai multa treaba in prima parte a zilei si sa te odihnesti mai tarziu.