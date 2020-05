Tipuri de oglinzi pentru casa ta: Ghidul de care ai nevoie

Ai atatea oglinzi la dispozitie din care sa alegi varianta ideala. O oglinda mare, de podea poate fi perfecta in dormitor si te va motiva sa incepi ziua cu zambetul pe buze. O oglinda de perete poate fi integrata in holuri sau in baie, pentru a intregi piesele de mobilier. Iar o oglinda ce se sprijina pe mobila poate fi folosita deasupra unei comode sau a unui semineu in living. Descopera cateva sugestii de oglinzi pe care sa le utilizezi in locuinta ta, in functie de ce iti doresti:Acestea sunt, probabil, cele mai comune tipuri de oglinzi. Pot fi incadrate cu usurinta atat in camera copilului, cat si la birou, de exemplu. Si, dupa cum probabil ai ghicit, oglinzile simple pot avea multe forme, dimensiuni, tipuri de rame, culori sau texturi.Oglinda simpla este ideala pentru a reproduce cu exactitate imaginea reflectata, deci te poti baza pe ele si pentru bai sau holuri, unde mai mult ca sigur te vei privi, inainte de plecare. Poti alege oglinzi simple rotunde, ovale, patrate, dreptunghiulare, octogonale sau in forme de flori, litere, animale ori jucarii, in cazul celor pentru copii. Oglinda de perete de pe hol poate fi simpla, rotunda, incadrata de alte accesorii si piese de mobilier. La fel si cea din dormitor, insa aici poti miza pe un model de pardoseala.O oglinda rotunda sau ovala poate "indulci" decorul unei camere in care mobila sau detaliile de arhitectura sunt angulare, cu linii frante si unghiuri drepte. Oglinzile rotunde au, in general, rame simple sau nu au rame. Iar acelea ovale pot avea si rame incarcate de ornamente.O oglinda rotunda se agata de obicei in perete si confera spatiului un look unidimensional. Ceea ce nu se poate spune despre oglinzile sferice (concave sau convexe) care vor reflecta altfel imaginea. Aceste oglinzi sunt mai degraba decorative si au scopul de a crea noi forme, aproape sculpturale, prin imaginile reflectate. Pentru un decor neconventional, integreaza mai multe oglinzi, atat concave, cat si convexe, in acelasi ansamblu. Intr-un hol mic , deasupra unei masute sau deasupra cuierului. In baie, agatate cu sfoara la vedere, pentru un stil ce imbina elementele rustice cu cele nautice. In dormitor, fixate deasupra comodelor sau deasupra fiecarei noptiere. Oglinzile patrate sunt suficient de versatile, si tocmai de aceea sunt atat de populare!Poti alege rame simple, metalice pentru decoruri industriale. Sau poti miza pe rame din lemn pentru un design interior mai cald, mai intim. In ceea ce priveste dimensiunea acestui gen de oglinda, modelele patrate se potrivesc oglinzilor mai mici. Cele dreptunghiulare pot fi si de dimensiuni exagerate, chiar cat un perete intreg.Foto: architectureartdesigns/PinterestProbabil ele sunt acelea pe baza carora s-a creat replica "Oglinda-oglinjoara...". De obicei de dimensiuni mici si in forma rotunda, cu picior sau stabilizator, oglinzile cosmetice pot "migra" in orice camera. Poti avea cate un model in orice camera , ele avand in principal o functie bine definita. Ideale pe masutele de machiaj sau in colturile de barbierit ori grooming, oglinzile cosmetice pot avea o fata sau doua fete, de obicei una stil lupa. Cel mai des au suport si rame metalice, insa nu exclusiv.Foto: Designstuff/PinterestPrecum anterioarele, oglinzile cu sisteme de iluminat sunt dedicate functiei de grooming sau machiaj. Ele pot fi amplasate in baie, pe holuri, pe masuta de machiaj. Insa, pentru un decor dramatic, interesant, poti integra astfel de oglinzi si in loc de braul de faianta din bucatarie, ori deasupra patului matrimonial.Procesul de securizare face oglinzile de cinci ori mai rezistente. Iti recomandam astfel de oglinzi pentru folosirea lor sub forma de placi decorative, in locul faiantei. Ele mai sunt potrivite si pentru a fi amplasate pe usi, tocmai pentru ca sunt rezistente.Oglinzile suspendate pot avea orice forma si dimensiune. Le poti fixa in perete fara a li se vedea sistemul de prindere, dar le poti atarna si cu lant, sfoara, curea din piele sau alte texturi, in functie de decor. Pot avea rame simple dar si rame cu multe ornamente. Le poti folosi fie ca piesa de sine statatoare, insa arata spectaculos si in ansambluri de mai multe oglinzi agatate. Pentru un stil boem, artistic, integreaza-le printre tablouri, postere si fotografii.Au avantajul de a reflecta intregul corp, deci, sunt perfecte pe hol sau in dormitor ori dressing sa iti vezi tinuta. Pot fi de pardoseala, pot fi prinse in perete sau pot avea suport si pot fi mutate din camera in camera. Ramele lor depind de locul de amplasare iar dimensiunea de spatiul disponibil. Poti folosi o oglinda supradimensionata cat tot peretele de pe hol, de exemplu.Iti recomandam sa folosesti oglinzile cu dulap de depozitare pe hol, in baie, in balcon sau in dressing. Ele pot fi incadrate si in dormitor, daca renunti la alte piese de mobilier de depozitare.Te sfatuim sa alegi mai multe oglinzi colorate, in nuante diferite. De asemenea, mergi pe dimensiuni mai mici in acest caz. Daca alegi dimensiuni mai mari, alege maximum trei oglinzi colorate, una langa alta. Acest gen de oglinda se potriveste stilului modern, in loft-uri, de exemplu.Indiferent ca spatiul tau este unul clasic, modern, industrial sau cu influente nordice, iti recomandam sa integrezi o oglinda in fiecare camera. Cel mai des, acest accesoriu decorativ poate fi alegerea perfecta pentru a schimba putin aspectul casei tale, fara a redecora cu un buget mare.