Ce material să alegi pentru covorul tău

Exista multe lucruri care creeaza confort in casa. Podelele joaca un rol esential in acest aspect. Un covor poate transforma o camera, de aceea este important sa acorzi o atentie deosebita alegerii. In primul rand, ar trebui sa afli ce tipuri sunt disponibile pe piata si. primul lucru la care clientul ar trebui sa il ia in considerare este materialul din care este fabricat produsul. Acesta poate fi natural sau sintetic si caracteristicile lor sunt diferite.

Covoarele din materiale naturale sunt mai predispuse la infestare, deci, cand cumperi un astfel de produs, asigura-te ca este tratat suplimentar cu substante anti-murdarie, antiseptice sau alte ingrediente care elimina problema contaminarii, deteriorarea produsa de molii sau mucegai.

Covoare lana

Lana este cel mai popular material natural pentru covor. Poate fi fibra obisnuita, lana merinos valoroasa sau lana superioara din Tibet si Kashmir. Calduroase, confortabile, aceste covoare lana sunt durabile - durata medie de viata fiind de 20-50 de ani. Isi pastreaza culorile timp indelungat si sunt rezistente la trafic intens, deoarece nu se taseaza, nu isi schimba forma sau textura. In ce priveste intretinerea, cand vorbim de covoare lana, trebuie sa stii ca se curata foarte bine prin aspirare, sunt usor de ingrijit, daca faci acest lucru periodic si elimini eventualele pete imediat. Tine cont sa le protejezi de molii, mai ales daca folosesti covoare lana in camere pe care le utilizezi mai rar.

Covoare bumbac

Covoarele din bumbac sunt nepretentioase in ceea ce priveste ingrijirea, rezista bine la umiditate, asa ca sunt adesea asezate in baie. Sunt o optiune pentru persoanele ecologiste si o alegere excelenta pentru cei care sufera de alergii, dar prezinta dezavantajul ca fibrele din bumbac se se pliaza usor, asa ca, in timp, un astfel de covor pufos ar putea sa arate batatorit si cu un aspect neingrijit.

Covoare matase

O optiune de lux este un covor din matase naturala, material care ofera posibilitatea sa se creeze modele de orice complexitate, foarte potrivite in spatii somptuoase. Acest covor este incredibil de placut la atingere si foarte durabil, dar are un pret ridicat si necesita ingrijiri speciale.

Covoarele din iuta vor fi potrivite in interioare in stil rustic si sunt accesibile ca pret si foarte durabile, doar ca nu mai sunt foarte la moda.

Materiale artificiale

Materialele artificiale moderne sunt destul de sigure pentru sanatate, motiv pentru care covoarele cele mai accesibile sunt realizate din ele. De exemplu, polipropilena are o rezistenta excelenta la murdarie si lichide. Sunt foarte usor de ingrijit, dar chiar si cu efort maxim, dupa 5-7 ani isi vor pierde aspectul initial.

Covoarele din poliamida sunt decorative si igienice, nu au probleme cu umezeala, se usuca rapid cand sunt igienizate si sunt rezistente la foc. Pretul lor estemai mare insa si nu este recomandat sa le asezi in zone in care soarele ajunge direct la ele, deoarece culorile se estompeaza foarte repede.

Poliesterul este foarte asemanator cu nailonul in ceea ce priveste multe din proprietatile sale. In plus, il poti gasi in variante cu modele atat mate, cat si lucioase, ceea ce este apreciat atunci cand doresti un covor de designer, iar pretul este mult mai mic.

Acrilul, ca material, a fost creat ca un analog al lanii. Covoarele realizate din acril sunt moi la atingere si, de asemenea, foarte usoare. Se intretin usor, se usuca rapid, isi pastreaza culorile chiar expuse la soare si nu provoaca alergii. Un dezavantaj semnificativ este ca poliesterul este poate inmagazina electrificitate statica.

Cum alegi covorul potrivit pentru casa ta depinde de functiile pe care vrei sa le indeplineasca. Desigur, stilul si culoarea sunt importante, pe langa dimensiunile adecvate, forma, grosimea si modelul pe care il are. Totusi, materialul din care este confectionat covorul este un aspect foarte important de care trebuie sa tii cont, mai ales cand vine vorba despre tipul de trafic la care va fi supus si modul in care va fi intretinut.

