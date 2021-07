Sezonul renovarilor este in toi - Imperial White va ajuta sa alegeti materialele de constructie

Comparand cu piata externa, cu stilul celor de peste hotare, multi vin in tara cu idei fel de fel si isi doresc sa creeze acasa acel mediu elegant si sofisticat. Asa cum au vazut prin tari straine. Iar in tara nu se poate spune ca ducem lipsa de optiuni privind magazinele cu materiale de constructie. Dar daca sunteti in cautare de ceva diferit decat ceea ce este pe piata la ora actuala, atunci in mod cert veti aprecia Imperial White in mod special.Atunci cand aleg placile ceramice din casa, fie ca vorbim de gresie, fie ca vorbim de faianta, toata lumea are in vedere ca acestea sa fie de calitate si cu aport in designul de interior. Au si un rol decorativ, insa dublat de cel functional. Placarea suprafetelor cu acest gen de produse este un avantaj pe termen lung. Nu se pateaza suprafata, orice depunere de murdarie sau grasime poate fi mai usor stearsa, indepartata. In plus, sunt prevenite problemele legate de umiditate ridicata.Cei de la Imperial White vin cu un avantaj pe piata competitiva si anume aduc in prim plan placi ceramice de calitate spaniola. Mai mult decat atat, ceea ce face parte din catalogul lor de produse se traduce prin stoc generos de placi ceramice, aduse din import. Imperial White colaboreaza in mod direct cu furnizorii si iata un alt avantaj, al disponibilitatii de stoc si al preturilor avantajoase, pentru ca nu sunt la fel de multi intermediari la mijloc.Gresia si faianta sunt mixul ce pot contribui destul de mult la designul de interior. Uneori o combinatie echilibrata ce aduce armonie, uneori doar un mix de culori mai putin armonios, alegerea aceasta poate da mari batai de cap.Imperial White va poate inspira cu alegeri de bun gust, cu gresie si faianta in tonuri cromatice care mai de care. Mizeaza pe varietate pentru a atinge cu succes preferintele oricui. Astfel, veti regasi aici placi ceramice simple sau imprimate, cele potrivite pentru a va crea acasa un mediu elegant. Unele imita marmura sau parchetul si creeaza o iluzie optica aparte. Acesta poate fi elementul inedit din decor, deci nu subestimati aceasta alegere.In cadrul paginii oficiale veti descoperi totodata si preturile aferente per metru patrat. In dimensiunile si culorile disponibile puteti achizitiona stocul necesar de astfel de placi direct din online. Tot aici puteti solicita ofertele de pret cu sau fara transport inclus.Strada Popoveni nr 2A Craiova Dolj Ro+40 733893399info@imperial-white.ro