Cum este mai avantajos, sa-ti iei o casa la rosu sau una la cheie?

Plecand de la premisa ca finisajele pot trece si de 40% din costul total, este de inteles de ce unii oameni aleg casele la rosu in locul uneia la cheie. Mai sunt, insa, si alte motive de luat in considerare.Asa cum probabil v-ati imaginat, o casa la rosu este o cladire construita pana la faza de caramida. Are acoperis, geamuri si eventual retelele de utilitati, dar cam atat.Tot ce inseamna gleturi de finisaj , elemente de design, lustre, jaluzele si asa mai departe tin de faza a doua.O casa la cheie este gata pentru a fi locuita. Daca prima faza se obtine intr-un timp relativ scurt, uneori chiar si de cateva saptamani, cea de-a doua faza poate dura mult mai mult.Astfel, ajungem la primul motiv pentru care se alege o varianta sau cealalta. O serie de dezvoltatori ridica ansambluri rezidentiale si vand casele inca de dinainte sa fie gata de locuit.Se intampla frecvent ca viitorii proprietari sa-si doreasca scurtarea acestei perioade de asteptare, moment in care aleg predarea casei la rosu.Constructorii ofera si aceasta varianta cumparatorilor, asta implicand si o reducere semnificativa din costul imobilului.Sigur ca suma castigata se duce, de cele mai multe ori, in bugetul destinat finisajelor, dar exista cumparatori care prefera ca aceste lucrari sa fie facute in regie proprie.E lesne de inteles ca imediat dupa implinirea de a avea o casa a ta, vine momentul in care incepi sa o decorezi asa cum ai visat dintotdeauna.Fiecare camera devine astfel un sevalet, iar ideile de decorare sunt culorile pe care le folosesti. Acesta poate fi un motiv pentru care sa preferi cumpararea unei case la rosu.Daca mergi pe varianta la cheie, va trebui sa accepti deciziile luate de constructor, sa fii de acord cu materialele folosite si sa accepti ca nu poti schimba anumite parti din casa.Mai exista si aspectul increderii in materialele folosite de catre dezvoltatori.Exista multi oameni care prefera sa aiba control total asupra acestor aspecte, sa verifice singuri fiecare material folosit, incepand de la gletul dat pe perete si terminand cu prizele si utilitatile din bai si bucatarie.Daca in cazul unei case la cheie ce ramane de facut poate fi realizat in regie proprie, cand vine vorba de terminarea unei case la rosu este putin probabil sa poti lucra fara o echipa de specialisti.Tot ce inseamna retele de utilitati, izolatie termica si fonica, finisaje de detaliu sunt lucrari care implica si niste costuri de manopera.Orice dezvoltator imobiliar serios are o echipa de proiectanti si arhitecti care schiteaza proiecte de finisaje la un anumit standard de calitate.Experienta in ani se va reflecta si in acest aspect, avantaj pe care cel mai probabil nu-l vei avea in situatia in care alegi o casa la rosu.Tocmai pentru ca este o companie care se ocupa cu construirea si finisarea unui numar mare de case intr-un singur proiect, costurile sunt mai mici decat cele pe care ar reveni unei persoane fizice.De la materiale si pana la manopera, o lucrare de asemenea anvergura impune niste resurse pe care s-ar putea sa nu le ai.Alegerea unei case este o decizie importanta care nu trebuie facuta pe fuga. O analiza minutioasa a ambelor variante ar trebui sa scoata in evidenta care este varianta potrivita pentru tine.