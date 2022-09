Ce este sageacul si de ce este important?

In cazul in care ai inceput sa faci planuri de constructie a unei case sau doresti sa aduci imbunatatiri vechiului acoperis, probabil ai intalnit pana acum acest termen, care este rareori folosit in limbajul uzual, dar care nu le este strain specialistilor in constructii: sageacul. Iar daca doresti sa afli informatii detaliate despre rolul sau, ai ajuns in locul potrivit.

A cunoaste cat mai multe informatii despre diferitele componente ale unui acoperis te poate ajuta sa intelegi modul in care acestea functioneaza impreuna. De asemenea, poti evalua cu o acuratete mai mare nevoia de a efectua reparatii si lucrari de intretinere, in cazul in care acoperisul tau este unul mai vechi.

Sageacul - element al sistemului de invelitoare cu rol functional si decorativ

Conform RoofArt - specialisti cu experienta de peste 20 de ani, care ofera solutii si produse unice pe piata din Romania pentru acoperisuri durabile - sageacul, desi un element auxiliar al acoperisului, are o importanta deosebita.

Rolul sageacului este acela de a etansa si inchide streasina. Totodata, sageacul contribuie la aspectul acoperisului, fiind un detaliu decorativ care poate face diferenta dintre un acoperis banal si unul deosebit.

Fiind vorba despre o componenta care inchide streasina, o casa care are acoperis cu sageac facut dintr-un material bun va fi mult mai protejata de vantul puternic, precum si de precipitatii, de asemenea, si din punct de vedere termic. Concret, riscul de aparitie a infiltratiilor in pereti este redus considerabil, iar sistemul de invelitoare are un plus de protectie in fata efectelor cauzate de vant.

In ceea ce priveste rolul decorativ al unui sageac, pe langa faptul ca acest element poate avea o culoare complementara cu cea a casei, aleasa in ton cu acoperisul, se va asigura si mascarea capriorilor, rezultand un aspect unitar, minimalist.

Toate acoperisurile sunt prevazute cu sageac? Nu, exceptie fac acoperisurile fara streasina. In celelalte cazuri, daca discutam despre acoperisuri in panta cu streasina, sageacul nu ar trebui sa lipseasca.

Care este cel mai bun material pentru sageac?

Sageacul este folosit in scop de protectie pentru acoperisuri de foarte mult timp si, in mod traditional, era realizat din lemn. Din fericire, astazi exista variante mult mai rezistente si eficiente de sageac, care fac fata capriciilor vremii si daunatorilor naturali care pot ataca lemnul si isi indeplinesc cu succes rolul de protectie.

Pentru un sageac rezistent si cu aspect modern, RoofArt recomanda tabla cutata din otel cu profil perforat. Folosirea acestui material pentru sageac aduce numeroase avantaje, de la durabilitate sporita, pana la dimensionare precisa si fixare rapida. Totodata, un sageac din tabla cutata se va intretine usor.

In ceea ce priveste aspectul, tabla cutata din otel este o varianta optima, deoarece exista mai multe optiuni din care poti alege, in functie de culoarea acoperisului si de stilul arhitectural al casei. La RoofArt gasesti tabla cutata pentru sageac in diverse culori, dar si variante care imita culoarea si nervurile lemnului natural.

De ce tabla cu profil perforat? RoofArt recomanda aceasta varianta pentru ca asigura o ventilare optima a acoperisului. Nu trebuie sa neglijezi acest detaliu, mai ales in cazul unui acoperis mansardat, care este predispus acumularii de umiditate si caldura. Un sageac perforat va diminua considerabil aceste riscuri.

Specialistii RoofArt subliniaza faptul ca este necesar sa acordam atentie tuturor elementelor sistemului de invelitoare, inclusiv celor auxiliare, asa cum este sageacul. Materia prima din care sunt realizate, garantiile oferite de producator, tehnologia utilizata la fabricare si inovatia sunt doar cateva dintre detaliile care pot face diferenta dintre acoperisuri care se deterioreaza rapid si acoperisuri durabile, care asigura protectia si confortul atat de importante.

Pentru un sistem de invelitoare complet si materie prima care indeplineste cele mai inalte standarde de calitate, cu elemente testate in cele mai aprige conditii climaterice, poti apela cu incredere la produsele si solutiile oferite de RoofArt. Echipa de profesionisti te va indruma cu sfaturi pertinente, astfel incat sa alegi cele mai bune optiuni, asigurand un timp indelungat protectia casei tale.

