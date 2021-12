10 criterii de care sa tii cont cand alegi usa metalica

Net superioara in ceea ce priveste durabilitatea, comparativ cu un produs din lemn, usa metalica a devenit preferata proprietarilor de locuinte sau a celor care detin spatii nerezidentiale. Aceasta ofera confort si siguranta, o izolare termica si fonica excelenta, dar in acelasi timp si o rezistenta indelungata pentru ca nu este afectata cu usurinta de factorii de mediu. Totusi, ca sa te bucuri de toate avantajele pe care ti le poate oferi o usa metalica trebuie sa te asiguri ca alegi cel mai bun produs. Iata cateva criterii importante de care sa tii cont:

1. Material

Cel mai des intalnite tipuri de usi metalice sunt cele confectionate din tabla zincata. Arata bine, sunt accesibile la pret si fac fata variatiilor de temperatura. Insa, sunt mai degraba potrivite pentru apartamente si spatii protejate, unde nu pot fi afectate prea mult de intemperii. O alta varianta o reprezinta usile din aluminiu, stabile si rezistente in timp, usor de inclus in orice stil arhitectural.

2. Tipul deschiderii

Fara indoiala, acest factor este esential la achizitionarea unei usi metalice. Prin urmare, poti selecta una cu deschidere pe stanga sau pe dreapta, in functie de specificul locuintei tale. Daca vrei un produs de inalta calitate, alege o usa metalica rezistenta la foc, cu deschidere reversibila.

3. Dimensiune

Modelele standard au, de obicei, dimensiuni cuprinse intre 70-100 cm latime, 200 cm inaltime si 7-8 cm grosime. Insa, daca golul tau din perete este mai mare sau atipic, poti opta pentru modele mai inalte, mai late sau inguste ori pentru unele realizate la comanda.

4. Izolatia fonica

In momentul in care achizitionezi o usa metalica trebuie sa te gandesti daca aceasta iti asigura un grad sporit de izolatie fonica. Daca vrei sa fii sigur ca nu te afecteaza zgomotul, mizeaza pe un produs cu un grad de izolatie de 35-40 dB.

5. Eficienta termica

Daca vrei sa nu patrunda frigul in interior, asigura-te ca alegi o usa care sa fie cat mai etansa si ofera un grad de izolare termica satisfacator. In general, panoul usii metalice poate fi tapetat cu vata minerala densa sau PAL triplustratificat, materiale cu proprietati excelente de izolare.

6. Tocul usii

Atunci cand vrei sa montezi o usa metalica este important sa stii ca pentru elementele usoare de interior, tocul usii este realizat din tabla de otel groasa de cel putin 1 mm. Usile metalice exterioare, cele rezistente la foc sau multifunctionale industriale au tocul confectionat din tabla groasa de pana la 2-3 mm.

7. Balamale

Daca vorbim despre o usa metalica din tabla subtire, cu structura de tip fagure, pentru interior, vom vedea ca balamalele sunt fine si, deseori, se folosesc si accesorii de la usile de interior de lemn. In schimb, usile metalice mai grele au nevoie de balamale mari si robuste, realizate din otel mai gros si cu bolturi solide. Totodata, ai in vedere ca balamalele sa fie reglabile, ca sa poti „aseza“ usa fara probleme si interventii complicate.

8. Sistemul de inchidere

Usa este un sistem complex, care trebuie sa ofere siguranta si protectie impotriva intrarilor neautorizate. Pentru o securitate avansata se recomanda un sistem care sa fie cel putin dublu sau care sa aiba doua modalitati de inchidere, de exemplu superioara-de tip seif si inferioara-de tip cilindru blocator.

9. Finisajul usii

Multa vreme, usile metalice au fost blamate pentru designul lor mai putin elegant. Acum insa, acest lucru este de domeniul trecutului, astfel ca ai posibilitatea de a alege usa perfecta dintr-o multime de modele cu aspect atragator. Tine cont ca finisajul asigura totodata si durabilitatea produsului sau rezistenta la socuri mecanice. Prin urmare, nu te rezuma doar la aspect, ci ia in considerare si proprietatile produsului final.

10. Garantie

Usile metalice de calitate superioara vin la pachet cu un certificat de garantie pentru toate elementele si accesoriile integrate. Practic, toate produsele trebuie sa fie insotite separat de certificat de garantie, certificat de securitate sau certificat de provenienta. In plus, garantia trebuie acordata pentru usa, montaj si sistemele de securitate, pentru cel putin 24 de luni.

La final, nu uita ca si pretul are un rol esential in alegerea unei usi metalice. Astfel, calitatea unui produs trebuie sa se reflecte in costul sau, dar ai grija sa nu pierzi din vedere faptul ca o usa metalica reprezinta o investitie pe termen lung si un element cheie pentru siguranta, securitate, protectie, confort si cheltuieli mai reduse la energie.

