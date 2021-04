Salciei Residence - vile spatioase pentru familia ta

Complexul Salciei Residence cuprinde 24 de vile individuale , ce ofera un spatiu de trai in interior si in exterior foarte generos. Fiecare dintre acestea are o suprafata de 120mp, interiorul fiind organizat pe un singur nivel, cu 3 dormitoare, 2 bai, un living mare si o bucatarie luminoasa. Casele au curte proprie de 410mp, o terasa, parcare pentru 2 masini inclusa si un pret foarte accesibil.Peretii vilelor sunt alcatuiti din caramida ceramica si sunt captusiti la exterior cu placi de polistiren de 10 cm EPS 80, pentru a asigura izolatia eficienta a cladirii, iar ferestrele sunt tripan (3 foi de geam) cu 6 camere, marca Gealan. Confortul termic al caselor din Salciei Residence continua cu sistemul de incalzire in pardoseala de la Innova, fiecare locuinta fiind dotata cu centrala termica proprie, marca Immergas.Complexul rezidential este ideal pentru familii cu copii, ce isi doresc un trai mai linistit, intr-o zona sigura, mai putin aglomerata si plina de verdeata. Acestea pot profita din plin de spatiul generos al vilelor cu 4 camere, dar si de cel exterior, unde au la dispozitie o terasa pentru mese in aer liber si o curte mare; aici se pot amenaja o gradina, un mic loc de joaca pentru copii sau diverse spatii de relaxare pentru toti cei din locuinta. Alegand sa cumperi o vila in ansamblul Salciei Residence, si familia ta isi poate gasi aici un camin primitor si confortabil.Ca si mijloace de transport in comun, ai la dispozitie mai multe statii de autobuz, cea mai apropiata aflandu-se la 7 minute de complex (sau 14 minute de mers pe jos). In zona gasesti si cateva unitati scolare, precum Gradinita Domnesti si Gradinita Taramul Prieteniei, ambele la 9 minute distanta de ansamblu, after school Smart and Magic sau Scoala nr.1 si Scoala Gimnaziala Gheorghe Corneliu, toate la 8 minute.Puteti sa va faceti cumparaturile de la un Mega Image, aflat la aproximativ 8 minute de complex sau de la magazine mai mici de cartier; pentru centre comerciale mai importante, puteti sa mergeti la complexe precum West Park sau Carrefour Militari, aflate la aproximativ 20 de minute de ansamblu.In timpul liber, aveti la dispozitie Parcul Bragadiru, aflat la 18 minute distanta, un spatiu verde ce se intinde pe aproximativ 8 hectare de teren. Aici gasesti mai multe locuri de joaca pentru copii, alei pietonale pentru plimbare si piste de bicicleta, dar si numerosi arbusti si plante bine ingrijite. Tot aici sunt amenajate si zone speciale pentru gratare in aer liber, ce includ foisoare, mese si banci, o activitate ce se poate dovedi foarte placuta pentru sfarsitul de saptamana. La doar 2 minute de Salciei Residence se afla Balta Domnesti, un mic lac antropic, cu un peisaj natural foarte frumos, unde se poate practica pescuitul sportiv, pentru pasionati.