Butterfly Residence - un ansamblu cu finisaje premium din nordul Capitalei

Ansamblul are finisaje moderne, cu materiale de calitate superioara, pentru confortul sporit al viitorilor locatari. De remarcat este faptul ca dezvoltatorul a ales sa execute un bloc cu regim mic de inaltime si cu apartamente cu suprafete mari; asadar, el nu a dorit sa inghesuie cat mai multe unitati locative aici, sacrificand astfel calitatea traiului locatarilor sai. Pretul acestor apartamente premium Otopeni incepe de la 95.000 de euro si ajunge pana la 138.000; acest lucru inseamna in jur de 1250 - 1300Euro/mp, destul de ridicat, insa el se justifica prin pozitionarea excelenta a ansamblului rezidential, finisajele premium si spatiul generos la interior/ exterior.Butterfly Residence este potrivit pentru tineri ori familii cu copii, ce isi doresc o viata intr-un mediu mai linistit, departe de agitatia Bucurestiului. Pentru a profita de toate facilitatile oferite de Capitala insa, ei au acces foarte usor la aceasta, fiind la doar doua minute de DN1; de asemenea, in imediata apropiere a complexului se afla si Centura Bucuresti / DNCB, care face legatura cu numeroase puncte importante.In zona de nord a Capitalei si cea adiacenta, exista foarte multe obiective de interes, precum centre comerciale (Baneasa Shopping City, IKEA, Carrefour sau LIDL), dar si Aeroportul Henri Coanda. La doar cateva minute avem si o oferta educationala bogata, cu gradinite si afterschool-uri (Gradinita My First English, After School Otopeni English Adventure), dar si scoli de prestigiu, din nordul Capitalei (Avenor College, British School of Bucharest).Locatarii din Butterfly Residence care lucreaza in cladirile de birouri din nordul Bucurestiului au acces foarte usor la locul de munca si pot sa isi faca si toate cumparaturile in zona; familiile cu copii se pot bucura si de proximitatea scolilor sau de locuri de joaca ori de petrecere a timpului in aer liber, precum Parcul Unirii. De asemenea, la doar cinci minute de ansamblul de apartamente premium Otopeni se afla Padurea Baneasa, cel mai mare spatiu verde de pe teritoriul Capitalei. Astfel, locatarii se pot relaxa aici si pot sa se bucure de aerul mai curat sau de diferite activitati sportive practicate in mijlocul naturii.Zona ofera si alte posibilitati de petrecere a timpului liber, precum restaurante sau terase, dar si sali de fitness - World Class Otopeni se afla la doar doua minute de ansamblul rezidential. Pentru locatarii din Butterfly Residence ce prefera parcurile acvatice, la cativa kilometri distanta acestia gasesc Water Park Otopeni sau Therme; ele pot deveni o destinatie perfecta pentru intreaga familie.Asadar, cei care numesc complexul de apartamente premium Otopeni "acasa" sunt in general tineri ce lucreaza in domeniul IT, la cladirile de birouri din nordul Capitalei sau familii tinere cu copii. Acestia se pot bucura de facilitatile din zona, care ii ajuta sa navigheze prin saptamana de lucru sau de scoala aglomerate; timpul liber sau sfarsitul de saptamana si le pot ocupa cu plimbarile pe spatiile verzi sau obiectivele generoase de aici, precum centre diverse de wellness.