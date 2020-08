Cum sa iti configurezi inteligent bucataria

Iata ce trebuie sa stii pentru a alege cele mai bune echipamente pentru bucatarie.Alegerea celor mai potrivite aparate electrocasnice pentru bucataria ta poate sa nu fie o sarcina usoara. Trebuie sa iei in considerare mai multe criterii, inclusiv spatiul si bugetul de care dispui.Exista cateva aparate esentiale pe care ar trebui sa le ai daca vrei sa te bucuri de o bucatarie functionala si moderna, iar printre acestea se numara frigiderul, aragazul si masina de spalat vase.Electrocasnicele incorporabile sunt o buna alegere pentru echiparea bucatariei, indiferent de dimensiunile acesteia. Spre deosebire de aparatele clasice,, plitele de gatit si masinile de spalat vase de mici dimensiuni pot fi integrate in dulapuri sau nise ale bucatariei, la o inaltime pe care poti sa o alegi, ajutand la economisirea spatiului.In momentul in care vrei sa achizitionezi un astfel de aparat, ai grija sa masori corect spatiul in care va fi integrat, pastrand si o rezerva de aproximativ cinci centimetri fata de perete, pentru a permite aerului sa circule.O hota poate fi un element important in bucatarie, pentru ca ajuta la eliminarea mirosurilor si a vaporilor din timpul gatitului si poate preveni depunerea grasimii pe mobila de bucatarie. Exista doua tipuri de hote: cu evacuarea aerului in exteriorul locuintei, mai practica, si cu filtru de carbune, care trebuie schimbat regulat.Exista pe piata numeroase modele de chiuvete, din materiale diverse, de la inox la ceramica si granit, colorate sau mai sobre, cu una sau doua cuve, cu scurgerea plasata la stanga sau la dreapta. Indiferent ce alegi, stilul chiuvetei trebuie sa se potriveasca designului ales pentru bucatarie.In ceea ce priveste bateriile de chiuveta, si aici ai o gama larga din care poti alege, iar totul depinde de propriile gusturi. Opteaza pentru un model practic, eventual telescopic sau cu dus de mana, foarte util pentru clatirea colturilor chiuvetei sau spalarea obiectelor mai mari.Inainte de a amenaja camera, fa-ti timp pentru a pune la punct un plan. Mobila aranjata nepotrivit, o masa instalata intr-un colt dragut, dar care blocheaza trecerea, dulapuri ale caror usi nu pot fi deschise complet iti pot face viata in bucatarie mult mai complicata.Atunci cand planifici modul in care vei aranja mobila si echipamentele de bucatarie, ia in considerare si obiceiurile tale zilnice.De exemplu, chiuveta, cosul de gunoi si masina de spalat vase ar trebui sa fie plasate in acelasi loc, pentru a economisi timp atunci cand strangi masa.Apoi, dulapul in care depozitezi vasele dupa ce au fost spalate ar trebui sa fie si el asezat in vecinatate.Depozitarea este esentiala pentru functionalitatea bucatariei. Vasele si ustensilele de gatit, aparatele electrocasnice, vesela si tacamurile, produsele alimentare si cele folosite la curatenie, toate trebuie sa-si gaseasca locul intr-un aranjament cat mai practic.Foloseste-te de toate spatiile, iar daca bucataria nu dispune de dimensiuni generoase, poti face mobilier pe comanda, personalizat, pentru a profita de inaltimea camerei sau de colturi.Bucataria nu este un simplu loc unde pregatesti mancarea, ci si locul unde servesti masa si iti petreci o parte din timp cu familia.Un plan de amenajare inteligent si echipamentele potrivite iti pot simplifica viata si pot face din bucatarie un spatiu foarte placut.