Care sunt asemanarile si deosebirile intre placile de travertin si cele din granit?

Granitul este recunoscut, in mod special, pentru duritatea sa si pentru rezistenta sporita la eroziune. Travertinul nu se ridica la inaltimea granitului, atunci cand vine vorba de duritate, insa, compenseaza la capitolul estetic. Travertinul are o textura unica, de aceea, piesele din acest material arata mai bine decat cele din granit.Ambele roci au o suprafata poroasa, ceea ce le face usor vulnerabile in timp la actiunea intemperiilor si a altor factori externi. Aceasta problema poate fi usor rezolvata prin aplicarea de solutii impermeabilizante. In magazinele de specialitate, poti gasi modele variate de travertin , dar si de granit, ambele materiale fiind disponibile intr-o gama larga de culori si nuante.Din acest punct de vedere, granitul este superior travertinului datorita duritatii si rezistentei specifice, avand nevoie de mai putine operatiuni de ingrijire. Daca aplici, regulat. tratamentul de impermeabilizare, granitul nu iti va crea niciun fel de probleme. Este suficient daca il cureti de praf cu o carpa moale, inmuiata in putina apa calda.De cealalta parte, travertinul este o roca mai moale, cu o suprafata mai poroasa decat cea a granitului, ceea ce impune o ingrijire mai intensa. Si in cazul sau, cel mai important tratament este impermeabilizarea. Avand o suprafata mai moale, piesele din travertin se pot zgaria usor, de aceea, este nevoie de mai multa atentie in cazul lor. De asemenea, avand o porozitate mai mare, travertinul este mai predispus la deteriorare in urma contactului cu substante acide sau chimice. Si grasimile pot afecta suprafetele din travertin, lasand pete greu de scos.Fie ca vorbim despre piese din granit, ori din travertin, in ambele cazuri este indicat ca suprafetele sa fie sterse imediat dupa ce ai varsat pe ele un lichid colorat sau o substanta cu aciditate mare, cum ar fi zeama de lamaie.Ambele materiale constituie o alegere inspirata, indiferent de tipul constructiei pentru care vrei sa le folosesti. Fiind vorba de piatra naturala, sunt usor de procurat, iar preturile sunt accesibile pentru oricine si-a facut un buget pentru o astfel de investitie. Granitul si travertinul sunt aproape similare ca pret, costurile variind in functie de calitatea materialelor, grosimea placilor si nuantele pentru care optezi. In general, se poate spune ca ambele materiale prezinta un raport bun calitate-pret si nu se poate face o deosebire clara intre ele, in ceea ce priveste costurile de achizitie.Si din acest punct de vedere, fiecare dintre cele doua roci are atuuri proprii, iar alegerea potrivita se face in functie de preferintele beneficiarului. Atuurile granitului constau in varietatea mai mare de modele si culori fata de travertin. Astfel, ai de unde alege culoarea pe care o consideri cea mai potrivita, dar si nuanta pe care o preferi. In cazul travertinului, ai la dispozitie o paleta coloristica mai restransa, dar, daca apreciezi in mod special uniformitatea cromatica, vei considera acest material cea mai buna alegere.Nu iti mai ramane decat sa pui in balanta aceste informatii, sa analizezi plusurile si minusurile, si, in final, sa decizi asupra unuia dintre cele doua materiale.