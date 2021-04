Ventilatie cu recuperare caldura - solutii pentru casa ta

O solutie eficienta disponibila la Altecovent este ventilatia cu recuperare de caldura. Acest sistem de ventilatie aduce constant aer curat in camera, temperatura ramanand aceeasi. Cu ajutorul unui astfel de sistem incaperile sunt aerisite fara geamuri deschise, deci zgomotul auditiv este redus. Umiditatea ridicata sau prea scazuta dintr-o casa poate fi o problema, dar exista solutie si pentru ele. Unele centrale precum cele din seria Domekt sau RHP au un recuperator de caldura rotativ, care transfera o parte din umiditatea aerului evacuat in aerul de intrare.Un ERV este un recuperator de caldura cu entalpie, care are celula confectionata dintr-un material permeabil, prin care trece umiditatea. Acesta are roul de a mentine umiditatea aerului in conditii optime. Egalizeaza aerul uscat cu cel umed, astfel incat sa ajunga la nivelul potrivit, confortabil pentru cei care locuiesc in casa.HRV-ul este o centrala ventilatie de recuperare a caldurii. Cele doua indeplinesc aceleasi functii, dar diferenta este materialul din care este confectionata celula. La prima varianta acesta permite trecerea umiditatii, iar la cea de a doua nu permite. Acestea trebuie alese in functie de necesitatile casei in care sunt montate. Cei de la Altecovent pun la dispozitia clientilor ambele variante, iar echipa specializata ii ajuta sa faca alegerea cea mai potrivita.Orice recuperator caldura disponibil pe site, are rolul de a mentine aerul curat in casa in timp ce nu se pierde caldura. In acest fel, costurile facturilor nu cresc, ci dimpotriva, veti avea beneficii financiare la final de luna.Acest sistem este potrivit impotriva eliminarii mirosurilor neplacute. Pe timpul verii nu intra caldura sau praful de afara pe geam, iar temperatura din casa se mentine constanta. Acesta nu face zgomot, deci nu deranjeaza, cei care il au montat chiar si uita de el. Aspectul ventilatiei este putin observabil, deci nu strica designul complet al camerelor.Cu un astfel de ventilator, mucegaiul de pe perete poate fi de domeniul trecutului, un aspect foarte important mai ales pentru persoanele alergice. Costurile pentru acesta depind in functie de cat de mare este casa. Permite instalarea chiar si dupa constructie, fiind un proces care reduce la minimum deranjul in timpul montarii.Pentru astfel de produse, alaturi de multe altele, puteti accesa site-ul si pentru informatii suplimentare trimiteti e-mail la adresa info@ventilatiecurecuperarecaldura.ro.