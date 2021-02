Tot ce trebuie sa stii despre obiectele sanitare

Inainte sa alegi obiectele sanitare potrivite noii tale bai, ia-ti suficient timp pentru a te documenta si a afla cat mai multe despre ce presupune alegerea acestora. Atunci cand vrei sa faci cea mai buna alegere la acest capitol sunt cel putin doua aspecte ce trebuie luate in calcul: designul obiectelor pe care le vei integra si care trebuie sa fie potrivite stilului de decor al casei, precum si caracteristicile acestora care ar trebui sa iti satisfaca pe deplin nevoile si sa iti usureze viata.Baia nu mai este astazi doar o incapere din casa careia nu ii acordam atentie si in care ne permitem sa punem orice, ci este un spatiu complex, cu personalitate, un loc de relaxare pentru fiecare membru al familiei.Obiectele sanitare pe care le poti pune intr-o baie se gasesc intr-o varietate de modele, avand functionalitati numeroase si calitati diferite. Este esential insa sa alegi obiectele sanitare dupa ce te documentezi foarte bine, mai ales daca iti doresti ca baia sa aiba un decor modern.Dincolo de stil si functionalitati, porneste in cautarea obiectelor sanitare potrivite avand in permanenta in minte ca urmeaza sa amenajezi acea incapere din casa in care trebuie sa fie mereu curatenie. Asadar, acesta ar trebui sa fie un alt criteriu in functie de care vei cumpara obiectele sanitare. Este important cat se usor, repede si bine se poate face curatenie in baie, odata instalate obiectele sanitare, ce efort va trebui depus pentru a mentine totul curat si nu in ultimul rand, cu ce costuri. Portelanul in primul rand, dar si materialul acril (regasit si sub numele de compozit), pot fi curatate usor, cu materiale de curatat normale, din categoria celor care au preturi accesibile.Lavoarul de baie poate fi punctul focal al unei bai, asa ca principalul motiv pentru care tot mai multe persoane aleg cu atentie acest tip de obiect sanitar este efectul pe care-l poate imprima spatiului baii prin designul modern al acestuia. Dupa tipul de montaj al acestora avem lavoare asezate pe blat sau mobilier, lavoare incastrate in blat, lavoare montate sub blat, lavoare suspendate si lavoare freestanding.Formele lor variaza de la cele cu linii drepte pana la cele cu linii curbe. Lavoarul de baie este o solutie moderna, iar in functie de modelul ales pot aparea avantajele unei curatari usoare si eficiente in baie.Vasul de toaleta este un alt obiect sanitar pe care este bine sa il alegi, atat in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie in baie, de stilul de design interior pe care l-ai ales, dar si de producatorul si gama de produse alese per total, ca sa ai un echilibru din punct de vedere vizual. Cele mai moderne si in acelasi timp cele mai cautate vase de toaleta in ultima perioada, sunt vasele de WC suspendate. Daca modelul de vas de WC suspendat nu este ceea ce iti doresti pentru baie, atunci te poti orienta catre modele clasice care se fixeaza in podea, in varianta back to wall care ascunde partea de evacuare si alimentare cu apa, sau in varianta normala a acestora.Alegerea cazii de baie este probabil cea mai dificila atunci cand urmeaza sa achizitionezi obiectele sanitare pentru baie. Cada este obiectul din baie care are cele mai mari dimensiuni, asadar va deveni o piesa centrala in incapere. Alege cada de baie potrivita, tinand cont de dimensiunile incaperii in primul rand si in al doilea rand de nevoile familiei tale. Cazile de baie sunt de mai multe tipuri: cada de baie simpla, in stil clasic, cada pe colt si cele freestanding. In functie de stilul de design interior, alege modelul de cada care se incadreaza cel mai bine la tine in baie.O cada de baie freestanding este la moda acum si va da incaperii eleganta si rafinament. Insa tine cont ca o astfel de cada se potriveste intr-o baie de mari dimensiuni, care permite realizarea unui concept de design complet. Cada pe colt este ideala atunci cand ai un spatiu destul de generos in baie, insa iti doresti sa obtii si mai mult loc. Cada clasica este ideala pentru baile de apartament sau pentru cele in care spatiul este destul de limitat. In functie de locul pe care il ai la dispozitie si tinand cont de nevoile familiei, vei decide daca alegi o cada de dimensiuni reduse sau o cada ceva mai mare si incapatoare, in care vei putea sta confortabil pentru a te relaxa.Cabina de dus este potrivita atat in baile de mici dimensiuni, cat si in cele in care este suficient spatiu la dispozitie pentru a pune atat un dus cat si o cada. Cabina de dus este un obiect practic, usor de instalat in baie si raspunde cu succes nevoilor pentru care este achizitionata. Dar si la aceasta categorie de obiecte sanitare, vorbim de mai multe modele. Pentru baile amenajate modern, cabina de dus walk-in cu rigola de surgere este cea mai inspirata alegere. Pentru baile mici in care se urmareste utilitatea si economisirea spatiului, in special, cabina de dus simpla cu cadita este cea mai inspirata alegere.Daca vorbim despre lavoare baie , lucrurile sunt putin altfel. Inainte de a achizitiona bateriile, specialistii recomanda selectarea tipului de lavoar. In functie de particularitatile acestuia avem baterie cu montaj pe obiectul sanitar, baterii cu montaj pe blat, baterii cu montaj pe sau in perete. Pentru lavoarele simple fixate pe mobilier sau incastrate se recomanda bateria joasa, iar pentru lavoarul adanc, tip bol, este mai potrivita bateria cu corp inalt. Bateria de cada se foloseste atat pentru cazile de baie cat si pentru cabinele de dus cu cadita inalta, daca nu deranjeaza la utilizare pipa pentru cada. Bateriile de dus sunt folosite la cabinele de dus cu cadita joasa sau la cabinele tip walk-in.Daca te streseaza gandul ca va trebui sa alergi prin magazinele specializate pentru a achizitiona obiectele sanitare de care ai nevoie, este momentul sa te relaxezi. Achizitia acestor obiecte pentru baie o poti face online, din magazine specializate. 