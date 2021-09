Tomnatic & rafinat: trendurile toamnei in design interior

Chiar dacă gândul ne este, poate, încă la vacanțe tropicale și pahare de sangria băute pe malul mării, toamna nu se ferește să intre în peisaj. Odată cu venirea ei, experții setează și noile trenduri ale acestui sezon în ce privește designul interior, iar dacă am putea descrie următoarele luni într-un cuvânt, acela ar fi, cu siguranță, „eleganță”.

Sezonul cald e floral, fructat, jovial - dar odată cu apariția frigului, coordonatele noastre se schimbă. Rafinamentul, eleganța, greutatea devin pilonii principali în design interior în noul sezon.

Mai serios, mai rafinat

Vara și primăvara putem alege o amenajare interioară jovială, distractivă, florală, o amenajare veselă și deschisă - însă toamna lui 2021 nu este descrisă de niciuna dintre aceste caracteristici. Culorile toamnei în design interior sunt nuanțele de albastru închis, navy și tonurile de verde-pădure, culori care, în combinație cu neutrele reci (gri) oferă o mantie de rafinament întregului spațiu.

Ai ghicit - sezonul rece este mai „serios” decât oricare altul, însă își păstrează caracteristica de confortabil și primitor. Anul acesta nuanțele tomnatice clasice - oranj, bej, nuanțe neutre - sunt mai puțin îndrăgite, favoritul specialiștilor fiind contrastul dintre tonuri deschise și tonuri închise ușor masculine (de aici și preferința pentru navy).

Hygge și ciocolatiu

Cu toate acestea, tendința daneză „hygge” rămâne în continuare printre preferințele noastre, așa că este un trend la polul opus față de cel anterior - dacă culorile închise și rafinate nu sunt favoritele noastre, atunci poate ar trebui să luăm în considerare amenajarea casei într-un stil cât mai cozy și hygge. În traducere? Extra-confortabil.

Cu un colorit neutru și prietenos și încărcat de texturi pe care le poți simți - materiale pufoase, călduroase, care să ne îmbrățișeze. Nuanțele ciocolatii sunt îndrăgite și ele în acest sezon de către experți, însă sunt supuse unui raport de love/hate: fie le adori, fie îți displac complet.

Less is more. Sau...nu?

Trendul principal al toamnei 2021 este încălcarea principiului „less is more”. Cu alte cuvinte, este de preferat abundența în design: piese de artă, decorațiuni, cărți, plante - toate acestea încarcă pozitiv spațiul și ne ajută să fim mai inspirați și creativi, mai ales că în sezonul rece petrecem mai mult timp în casă ca niciodată.

Minimalismul nu este stilul de amenajare favorit al sezonului, însă unele dintre elementele sale pot fi valorificate în acest sezon; de exemplu, în ce privește etapa de proiectare mobila, putem opta în continuare pentru mobilierul modular, care să permită reconfigurații și flexibilitate. Vom fi mai pregătiți ca niciodată să ne mutăm, din nou, activitatea și birourile acasă, dacă va fi necesar.

Elegant, dar intim

Scopul oricărei amenajări interioare din toamna 2021 este să fie una extrem de rafinată, însă intimă și confortabilă - asociem intimitatea mai ales cu sezonul rece, iar mai ales acum, după o perioadă de izolare la domiciliu, vrem să ne re-îndrăgostim de casele noastre. Cum facem asta?

Prin amenajări simple, dar de efect - personalizarea complexă a spațiilor noastre ne va face din nou să le iubim. Fie că vorbim de schimbarea fotografiilor sau tablourilor de pe pereți, fie că vorbim despre lipirea unor postere cu citatele care ne inspiră, toamna aceasta ne lăsăm conduși către un spațiu cât mai personal și personalizat în același timp.

Odată cu apropierea sezonului rece, suntem mai deschiși la introspecție și analiză: și, involuntar, așa devin și casele noastre. Vulnerabile, sensibile, intime, confortabile - și totuși, îmbrăcate într-un rafinament asociat clar cu sezonul rece.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.