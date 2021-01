Tendintele usilor interioare in acest an!

O serie de usi foarte practice va poate ajuta sa economisiti spatiu in casa dvs. Usile glisante , va ajuta sa creati spatiu, deoarece nu trebuie sa tineti cont de deschiderea usii atunci cand puneti mobilier. Acest lucru va poate oferi, de exemplu, mai mult loc pentru a plasa un pat mai aproape de dulapul dormitorului dvs., fara a interfera cu functia usii.Dar materialul si aspectul usii? Usile glisante de lemn sunt mai mult pentru aspectul natural, rustic, desi vopsite in alb pot functiona si in spatii moderne. Puteti luati in considerare o usa glisanta intr-un alt material, cu feronerie minima in culori neutre. Usi de sticla sunt o alta optiune care va poate ajuta sa pastrati lumina naturala in timp ce economisiti spatiu. Sticla permite luminii sa treaca in camera aducand beneficii precum: imbunatatirea starii de spirit, sporirea efectului de camera spatioasa si diminuarea consumului de lumina artificiala.Vorbind de lumina naturala, multe dintre tendintele usilor interioare pentru 2021 incearca sa va ajute sa o maximizati. Usile din sticla pot fi utilizate pentru a spori cantitatea de lumina naturala. Usile inalte sunt, de asemenea, o tendinta, mai mult pentru usile interioare decat pentru cele exterioare. Luati in considerare adaugarea unor elemente de vitralii la usa dvs. pentru a adauga culoare si stil.Nu renuntati la arta! Usile pot fi piese de arta in sine. Am vazut putin din aceasta tendinta in trecut cu usile exterioare care au o culoare indrazneata si care ies in evidenta. De exemplu, o usa albastra sau verde stralucitoare. Cu toate acestea, luam tendinta putin mai departe, si catre usile interioare, anul acesta, cu usi care au o textura interesanta care adauga si mai multa arta unui spatiu.In contrast, pe piata, se regasesc usi filomuro . Potrivite stilului minimalist, acestea nu ies in evidenta, tocmai pentru ca incearca sa se camufleze in structura peretilor. Sunt recomandate mai ales pentru camerele in care pastrezi documente importante sau obiecte de valoare. Usile pliabile devin populare pentru spatiile din curte. In ultimul timp, designul interior s-a concentrat pe incercarea de a conecta spatiile interioare si exterioare, iar usile sunt piesa de legatura. Usile indoite va permit sa aveti un spatiu mai deschis sau mai inchis. Sunt ca niste usi glisante cu fler european, care pot functiona pentru o gama larga de stiluri interioare si exterioare.Daca locuinta dvs. are nevoie de un refresh, schimbarea usilor interioare va poate imbunatati aspectul si senzatia. Pentru toate nevoile dvs. de usa interioara, Rom Decor , va ofera solutia optima pentru proiectul dvs.