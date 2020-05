Magazinele de bricolaj in vremuri de pandemie - isi mentin activitatea, dar isi adapteaza ofertele

Vanzarile in timpul pandemiei de coronavirus

Evaluata la 4 miliarde de euro in 2019, piata de bricolaj are potential si continua sa creasca. Asta pentru ca interesul romanilor este unul aproape constant in acest domeniu. Se investeste in permanenta, fie ca vorbim despre romani plecati din tara care pornesc ample planuri de renovare in decursul concediilor in tara, fie ca vorbim despre dezvoltatori care ridica noi cartiere de locuinta. O alta tendinta este cea de migrare din mediul urban la cel rural sau cel putin spre periferii, zone mai linistite si mai putin poluate, departe de agitatia orasului. In unele cazuri vorbim de lipsa de racord la utilitati, de nevoia unor investitii chiar si pentru a avea apa curenta. Iata deci cum se explica continua dezvoltare a aceastei nise.Studiile pe piata arata de asemenea ca romanii investesc pentru ca li se pare convenabil. Sunt in mare parte proprietari si ceea ce fac este pentru confortul propriu pe termen lung. Despre Romania se stie ca este fruntasa in topul tarilor europene in ceea ce priveste ponderea populatiei ce detine o casa proprie decat chiriasi.Multe, daca nu mai toate domeniile de activitate sunt afectate de pandemia de coronavirus. In aceste conditii, piata vanzarilor este puternic afectata. Sunt salvati de la pierderi masive cei care isi adapteaza serviciile. Spre exemplu, un jucator important al acestei nise este Shop Einstal . Vinde online toata gama sa de produse: pompe, hidrofoare, sisteme de filtrare, boilere, accesorii pentru incalzirea in pardoseala, echipamente sanitare si nu numai. Regasim aici produse parte din instalatiile termice si sanitare, fie ca este vorba de inlocuiri sau de reparatii, de accesorii necesare.Pentru a minimaliza interactiunea cu publicul un astfel de magazin a decis ca munca in online sa ramana de baza. Inlocuieste asadar clasica experienta cu vanzarea online; asta nu inseamna ca un cumparator este dezavantajat intr-un fel sau altul. Va avea parte de consiliere daca este necesar si de toate conditiile si avantajele, de garantii sau retur spre exemplu. Cert este ca stocurile sunt usor de vizualizat si accesat, iar comenzile sunt trimise prin serviciul de curierat rapid.Schimbarile din locuinta, apartament sau casa, nu sunt stopate in aceasta perioada. Cu masuri riguroase in ceea ce priveste modul in care sunt alesi meseriasii, unii vad in aceasta perioada timpul optim pentru lucrarile de renovare. Apometre, boilere, instalari de centrale termice, schimbari privind echipamentele sanitare sau calorifere sunt cateva dintre produsele de interes.In avantajul clientilor este si piata competitiva. Sunt suficient de multi jucatori ai aceste nise incat sa exista o batalie la stocuri, varietate de optiuni si mai ales de preturi. Astfel ca publicul are de unde sa isi aleaga variantele dorite, achizitionate la preturi rezonabile.Vanzarile in aceasta perioada sunt sustinute si de alta dinamica. Vorbim despre cei care si-au achizitonat case prin programe cu finantare diversa sau cei care locuiesc la casa si au de intretinut si spatiu verde, gradina, curte. Vazuti in situatia de a sta acasa, poate chiar de a munci de acasa, cu sau fara loc de munca ramasi, isi orienteaza atentia mai mult spre ceea ce implica amenajarea si confortul locuintei. Este timpul optim sa se ocupe de gradinarit si in corelatie cu aceasta activitate sa isi doreasca instalarea unui hidrofor sau pompa submersibila.Intr-un mod firesc, continuarea vietii in ritmul sau obisnuit este chiar indicata; magazinele de bricolaj si nu numai au nevoie de consumatori, iar economia trebuie sustinuta, fiind acum pe un teren fragil. Asadar nu sunt de exclus necesitatile, nu stam in casa cu frica, ci ne adaptam si readaptam, asa cum si retailerii o fac, cu ofertele lor. Investitia in produse, echipamente de tot felul continua sa fie o piata dinamica, deocamdata, dar numai in online.