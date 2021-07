Incalzeste camerele locuintei rustice cu seminee clasice: efectul va fi extraordinar

Un procent semnificativ dintre turisti cauta in mod special cazare cu seminee , astfel incat sa se poata bucura - din plin - de farmecul acestui echipament termic. Este si un avantaj competitiv, dar este si o buna alegere din punct de vedere al costurilor de incalzire: un semineu pe lemne de ultima generatie va asigura un foarte bun randament termic, va fi eficient si iti va reduce costurile pentru combustibil. Afla mai multe!Atunci cand cumperi un semineu pe lemne, nu ignora acest aspect. Cea mai populara varianta este cea a semineului conceput din otel captusit cu samota. Aceasta optiune permite mentinerea caldurii si dupa stingerea focului si - implicit - va reduce cheltuielile pentru combustibil. Randamentul unui astfel de semineu este, de regula, intre 80% si 85%. Se incalzeste mai greu decat semineele fabricate din fonta, dar mentinerea caldurii este un real avantaj. Nu este, insa, singura optiune pe care o ai. Mai poti opta si pentru clasicele modele din caramida, care imprima un aer rustic in orice incapere sunt montate. O alegere destul de comuna este, de asemenea, semineul din fonta - care rezista bine in timp. Acesta se va incalzi foarte repede, dar (atentie!) nu va pastra caldura in interior pentru foarte mult timp. Analizeaza cu atentie.Exista doua variante, din acest punct de vedere: poti opta pentru un semineu care are camin inchis sau pentru unul cu camin deschis. Cele mai utilizate sunt semineele cu camin inchis. Acestea asigura un grad ridicat de siguranta, intrucat nu exista riscul ca jarul sa se imprastie pe podea, atunci cand usa este inchisa. Aceste echipamente termice sunt practice, asigura un randament ridicat si ofera oaspetilor posibilitatea de a observa flacara prin intermediul unui geam transparent. Totusi, cele mai spectaculoase raman semineele cu camin deschis. Acestea asigura o experienta unica tuturor turistilor, care se pot incalzi direct de la flacara in timpul iernii, bucurandu-se de sunetul lemnului care arde si de mirosul naturii. Ia toate masurile de siguranta, si analizeaza care optiune se potriveste mai bune pentru incaperile de care dispui.Pretul este un alt criteriu relevant de care trebuie sa tii cont, dar nu independent de calitate. Intotdeauna, atunci cand vine vorba de seminee, analizeaza obiectiv raportul dintre calitate si pret.Poti cumpara un semineu foarte ieftin, dar daca acesta nu asigura un randament termic bun si necesita extrem de mult combustibil pentru a incalzi o incapere, pe termen lung costurile tale vor fi mult mai mari. Lideri pe piata de seminee din Romania sunt cei de la Seminee-Expert.ro, care au o oferta vasta de seminee pe lemne . Poti studia online variantele pe care le ai la dispozitie si chiar opta pentru personalizare. Prinde reducerile!Date de contact:Tel: +4 0721 280 587 / +4 0784 292 820 / +4 0763 687 665E-mail: office@seminee-expert.ro