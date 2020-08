Cum sa mentii calitatea aerului furnizat de aparatul de aer conditionat in functie de anotimp

umidificator pentru uz zilnic

Intretinerea corespunzatoare a unitatii interne si externe este direct corespunzatoare obtinerii unui aer curat in locuinta.De aceea, in cele ce urmeaza, incercam sa identificam operatiunile necesare bunei intretineri a aparatului de aer conditionat pentru toate anotimpurile.Inainte de punerea in functiune a acestuia este recomandata derularea unei sesiuni de curatare a unitatii din interior si a verificarii unitatii exterioare.Este necesara interventia unei persoane calificate, care va verifica nivelul freonului (daca are nevoie de completare), situatia cablajelor din unitatea externa (care sunt expuse conditiilor schimbatoare din mediul exterior) si a cablului de eliminare a condensului.La interior, vor fi verificate si curatate filtrele si starea de functionare a unitatii.Oricat de eficient este aparatul tau de aer conditionat exista o serie de masuri pe care le poti lua pentru a imbunatati calitatea aerului:- acestea sunt necesare mai ales daca in locuinta se gasesc animale de companie. Sunt recomandate filtrele HEPA care se diferentiaza de filtrele obisnuite prin capacitatea de filtrare a particulelor de mici dimensiuni, ceea ce creste calitatea aerului. In plus, acestea vor retine alergenii si nu va mai permite recircularea acestora.- rolul unor astfel de dispozitive este de a distruge bacteriile, mucegaiul si germenii care exista in aparatul de aer conditionat. In acest fel se va impiedica recircularea acestora in locuinta, fiind distrusi chiar in unitate.- nu trebuie sa te bazezi in mod exclusiv pe aparatul de aer conditionat pentru a avea un aer de calitate in casa. Este nevoie si de o aerisire corecta a tuturor camerelor, in special la bucatarie si baie, acolo unde este favorizata umiditatea in exces. Montarea unor fante de ventilatie in aceste spatii este o solutie utila pe termen lung.- in acest scop ai nevoie de un dezumidificator care te va ajuta sa elimini umiditatea excesiva din casa si pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului in diverse locuri intunecate din locuinta.In timpul anotimpurilor calduroase este indicat sa folosesti aparatul de aer conditionat pentru obtinerea unei atmosfere racoroase. In schimb, iarna, il poti utiliza pentru a genera aer cald si pentru a incalzi locuinta.Daca dispui de un aparat de tip inverter atunci este recomandata asigurarea unei verificari bianuale, astfel incat buna functionare sa fie la cel mai ridicat nivel de eficienta.Folosirea aparatului la temperaturi corespunzatoare (atat pentru racorire, cat si pentru incalzire) nu doar ca ii prelungeste durata de functionare, dar ajuta si la realizarea de economii in privinta consumului.vin cu extra-garantii in ceea ce priveste durata de viata si calitatea pieselor. In plus, brandurile producatoare de aer conditionat se asigura ca piesele de schimb si serviciile de mentenanta sunt la indemana beneficiarilor.Asigura-ti un aer de calitate in locuinta indiferent ca este vara sau iarna si opteaza pentru un aparat de aer conditionat de top!