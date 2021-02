Cum sa amenajezi o bucatarie moderna

Daca, mai demult, nu gaseai solutii pentru a ascunde prizele si cablurile care dadeau un aspect neplacut, acum, lucrurile s-au schimbat. Exista numeroase optiuni ingenioase prin care poti scapa de aceste neplaceri. Opteaza pentru prize incorporabile in blat , fiindca nu te vor deranja si poti instala mai multe, astfel incat sa ai acces la ele din toate zonele bucatariei.La randul lor, cablurile pot fi mascate foarte simplu cu ajutorul unor plinte speciale. De asemenea, ele pot fi ascunse in pereti sau in plafon, insa, pentru acest lucru vei avea nevoie de un electrician. O solutie si mai moderna este sa comanzi mobilier care are locuri speciale pentru cabluri, astfel incat acestea sa nu fie intinse peste tot, prin bucatarie.Munca in bucatarie poate fi foarte usoara, daca ai la dispozitie ustensilele necesare. Pune bani deoparte, si, atunci cand ai un buget suficient, incearca sa investesti in electrocasnice sau alte produse care sa-ti scurteze timpul petrecut in bucatarie. Mixerele, cuptoarele moderne, masina de spalat vase sunt doar cateva dintre obiectele care te vor ajuta sa faci tot procesul mai rapid. Mai mult, vei vedea ca o sa incerci cu drag retete noi pentru ca va fi o placere sa lucrezi cu aparatura de ultima generatie.Este tentant sa cumperi un mobilier care iti face cu ochiul din magazin, pentru ca ajunge rapid in bucataria ta. Cu toate acestea, o bucatarie moderna este gandita intr-un anumit fel si nu intotdeauna piesele de mobilier standard se potrivesc. Tocmai din acest motiv este recomandat sa optezi pentru un mobilier la comanda, care sa se plieze nevoilor tale. El poate fi creat in asa fel incat sa incorporeze cat mai multe dintre electrocasnice. Asa, bucataria va arata, intodeauna, spatioasa, organizata si curata.Culorile sunt foarte importante, cand vrei sa creezi o atmosfera moderna. Pentru bucatarie, specialistii in design interior recomanda alb, bejuri si eventual pete de culoare precum negru, gri sau alte nuante mai stridente. Aceste culori deschise dau senzatia de curatenie si nu incarca deloc. Poti chiar sa amenajezi bucataria, in intregime, in alb. Pastrand-o mereu curata, vei crea o senzatie de stralucire, de imaculare si de spatiu cat mai amplu.Nu lasa obiectele la voia intamplarii in bucatarie, ca sa nu creezi o atmosfera incarcata. De aceea, inca de cand comanzi mobilierul, asigura-te ca vei avea suficiente spatii pentru depozitare, astfel incat, ustensilele sau chiar alimentele sa nu fie asezate la vedere. Daca pastrezi o bucatarie mai simpla, locul va fi mai curat si mai organizat, ceea ce este de dorit.Amenajarea bucatariei este un proces foarte provocator, mai ales, pentru cei pasionati de gatit si pentru cei care isi petrec, zilnic, timp acolo. O bucatarie moderna iti usureaza cu mult viata si te ajuta sa economisesti timp, atat in timpul gatitului, cat si cand vine vorba despre curatenie si organizare. Inspira-te din modele care iti plac in mod deosebit inainte de a incepe amenajarea si orienteaza-te catre acele produse care iti plac. Calculeaza, de asemenea, si un buget care sa iti permita sa implementezi cat mai multe idei care vor transforma spatiul bucatariei tale in unul modern si practic.