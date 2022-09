Cum să alegi un șemineu electric. Detalii de care să ții cont

Visezi la seri cozy de toamnă și iarnă, petrecute în fața șemineului cu o cană de ceai fierbinte în mână și vizionând filmul preferat? Acest lucru poate deveni realitate chiar dacă stai la bloc. Asta deoarece exista varianta achiziționării unui șemineu electric.

Șemineele electrice, au o mulțime de avantaje. Pot fi utilizate atât în cazul caselor de mari dimensiuni, cât și în cazul apartamentelor mici. Și asta deoarece vin într-o largă varietate de dimensiuni, în funcție de nevoile fiecărei persoane.

Piața în creștere a șemineelor electrice le oferă consumatorilor o largă varietate din care să poată alege, dar și multe întrebări. Prin urmare, atunci când achiziționezi un șemineu, există o serie de factori de care trebuie să ții cont.

Șemineele electrice asigură o casă mai curată

Apelând la un șemineu electric, casa ta va fi mai curată. Asta deoarece nu este necesar să aduci lemne în casă ori și nici să cureți cenușa. În plus, nu trebuie să-ți faci griji cu privire la găsirea unui coșar care să-ți curețe coșul de fum, an de an.

De asemenea, sunt ecologice, ceea ce este important în zilele noastre, când poluarea a ajuns la cote alarmante.

Sunt sigure pentru copii și animale

Șemineele electrice reprezintă o opțiune foarte sigură pentru persoanele cu copii și animale de companie. Acest lucru se datorează faptului că șemineele rămân reci chiar și atunci când sunt folosite (doar gura de aerisire a sistemului de încălzire se încălzește puțin), ceea ce le face cele mai sigure opțiuni de pe piață.

Vrei să emită căldură sau nu?

Este o întrebare de bază, deoarece există și șeminee electrice care nu emit căldură, acestea fiind perfecte pentru persoanele care vor să le folosească doar în scop decorativ. Cu toate acestea, cele mai multe modele de șeminee sunt cele care emit căldură.

Șemineele electrice vin însoțite de o telecomandă care te ajută să setezi căldura dorită. De asemenea, unele modele au termostate care detectează căldura, oprindu-se singure în momentul în care camera ajunge la temperatura setată.

Sunt sigure șemineele electrice?

Din punct de vedere al siguranței, va trebui să te asiguri că șemineul este ținut departe de țesături care se pot supraîncălzi și se pot aprinde. Chiar dacă nu există un foc real, ceea ce înseamnă un pericol mai mic, cu siguranță nu vrei ca țesăturile inflamabile să fie în pericol de a se aprinde.

Șemineul electric poate fi instalat sub televizor?

Șemineul electric este o parte centrală a camerei, iar majoritatea oamenilor îl țin în living. Cele mai multe persoane doresc să-l instaleze sub televizor, deoarece le place să se strângă alături de familie, în fața televizorului, profitând în același timp de plăcerea de a se uita la șemineu, dar și de căldura emanată de acesta.

În general, toate șemineele electrice sunt sigure pentru a fi instalate sub televizoare. Cu toate acestea, distanța dintre partea de sus a șemineului și partea de jos a televizorului trebuie să fie de cel puțin 30 de cm, pentru a elimina riscul ca televizorul sa se strice sau să se aprindă. Prin urmare, asigură-te că dispui de suficient spațiu în acest sens.

Cât consumă un șemineu electric

Având în vedere criza de energie multe persoane se întreabă cât consumă un șemineu electric. Consumul depinde în funcție de model, de putere și capacitatea de încălzire. De regulă, consumul minim pornește de la 0,850 kw/h.

De unde poți cumpăra un șemineu electric ieftin

Dacă îți dorești un șemineu electric de perete, poți găsi modele la prețuri mici pe site-urile de reduceri. Prin urmare poți alege un șemineu electric ieftin sau un mini șemineu electric, pentru apartamentul tău, chiar dacă dispui de un buget mic.

