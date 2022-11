Cum aleg vopseaua de interior potrivită?

Cu totii ne dorim sa obtinem rezultate cat mai bune, cu efort minim si costuri rezonabile, iar zugravirea casei nu face exceptie de la aceste reguli. In functie de produsele pe care le alegi, zugravitul poate fi o activitate placuta de weekend sau o corvoada care iti va transforma casa in santier zile intregi.

Tinand cont de varietatea coplesitoare de vopsele de interior, dar si de multitudinea de criterii pe care trebuie sa le luam in considerare atunci cand vrem sa optam pentru alegerile potrivite, tot ce putem face pentru a simplifica alegerea si pentru a merge la sigur este sa ne orientam catre un brand de incredere.

Vopseaua Vitex este o alegere mai mult decat potrivita, fiind incadrata in categoria de vopsele premium pentru interior, datorita faptului ca raspunde celor mai exigente standarde in materie de calitate. Este vorba despre putere excelenta de acoperire, grad ridicat de dispersie, clasa superioara de lavabilitate, dar si caracteristici si certificari speciale, care ii atesta performanta, eficienta si siguranta in utilizare.

Vopsea lavabila Vitex pentru finisaje impecabile in interior

Vopseaua lavabila cu proprietati speciale si culorile de cea mai buna calitate din Sistemul de Colorare Vitex ofera o acoperire excelenta pentru peretii din camera de zi, dormitor, bucatarie si baie. Iata cateva recomandari de vopsele Vitex din care te poti inspira, pe care le-am selectat cu ajutorul specialistilor Econstrukt.

Vopseaua de interior potrivita pentru camera copilului

Cele mai multe vopsele lavabile pentru interior contin compusi organici volatili, iar expunerea organismului uman la acestia este daunatoare sanatatii, mai ales daca discutam despre copii.

Ai nevoie de un produs care sa garanteze siguranta familiei tale? Vitex Eco si Vito Eco sunt vopsele lavabile certificate ecologic Ecolabel, care au proprietati hipoalergenice si antimicrobiene dovedite prin teste. Sunt potrivite pentru peretii din camera copilului si alte incaperi in care accentul este pus pe igiena sporita. Totodata, fiind non-toxica, aceasta vopsea lavabila se poate folosi si pe jucariile copiilor sau pe obiectele de mobilier din intreaga casa.

Vito Plus este o alta vopsea lavabila, mata, cu ioni de argint, certificata de IMSL Marea Britanie pentru actiunea antimicrobiana-antibacteriana, si in plus datorita compozitiei sale speciale reduce 99,99% dintre bacteriile patogene pe suprafete, ceea ce o face ideala pentru camera copiilor.

Vopselele Vitex au o putere ridicata de acoperire, un grad superior de alb si rezistenta la spalare frecventa, dar pot fi si colorate in peste 4500 de nuante.

Vopseaua de interior potrivita pentru tranzitii de culoare

Daca te-ai hotarat sa schimbi radical aspectul casei tale si sa faci trecerea de la pereti de culoare inchisa la nuante mai deschise, vei avea nevoie de vopsea de interior cu putere foarte mare de acoperire, asa cum este Vitex Classic.

Alegand Vitex Classic, iti poti zugravi peretii cu maxim de eficienta: are putere ridicata de acoperire, deci, nu este nevoie sa aplici multe straturi de vopsea pentru rezultatul optim si nu esti nevoit sa cumperi o cantitate mare de produs, datorita gradului mare de dispersie.

Gasesti Vitex Classic la Econstrukt in varianta standard de culoare alba, dar si gata colorata in alte 11 nuante. Iar daca ai nevoie de o culoare speciala, ai oricand la dispozitie sistemul de colorare Vitex pentru vopselele de interior.

Vopseaua de interior potrivita pentru baie sau bucatarie

Spatii cu nivel crescut de umiditate, baia si bucataria sunt predispuse la condens, care cauzeaza aparitia mucegaiului. O poti preveni, alegand vopsea special formulata pentru astfel de incaperi.

Te confrunti cu aparitia igrasiei in baie sau bucatarie? Scapa de aparitia igrasiei in baie sau bucatarie, aplicand o vopsea speciala ce ofera protectie impotriva mucegaiului si a ciupercilor: Vitex Kitchen & Bath, pe care o gasesti la Econstrukt.

Actiunea vopselei lavabile Vitex Kitchen & Bath este certificata si dovedita prin rezultatele exceptionale la testele la care a fost supusa. Datorita formulei speciale, previne cresterea fungilor (precum mucegaiul, etc), in pelicula de vopsea.

Descopera intreaga gama de vopsele lavabile pentru interior din gama Vitex si alege produsul potrivit nevoilor tale din varietatea de tipuri disponibile la Econstrukt! Foloseste paletarul de culori Vitex pentru a da viata suprafetelor din interior sau opteaza pentru un finisaj imaculat, alegand clasicul alb.

