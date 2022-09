Cinci idei de amenajare a livingului intr-un stil clasic

Livingul este camera in care te relaxezi si in care iti petreci cea mai mare parte a timpului, alaturi de cei dragi. Iar daca iti doresti o amenajare clasica pentru acest spatiu, trebuie sa te asiguri ca optezi pentru elementele potrivite, care sa aduca un plus de rafinament intregii incaperi, dar si confortul de care ai nevoie. Te poti gandi la multe detalii, de la culorile peretilor si tipurile de pardoseli, pana la toate obiectele de decor care vor infrumuseta camera de zi. Iar pentru a-ti face misiunea mai usoara, iti venim in ajutor cu cateva idei si sugestii care te-ar putea inspira!

Alterneaza piesele de mobilier

Alege un mobilier din lemn, cu un design clasic, pe care sa il combini cu piese vintage, pentru a crea o atmosfera sofisticata. Stilul clasic nu trebuie sa fie plictisitor, dimpotriva, poti sa alternezi elementele de design traditionale cu unele moderne, oferind astfel o nota de eleganta si rafinament intregii incaperii. Poti sa te inspiri din diverse reviste de design sau chiar de pe Pinterest, pentru a cauta modele de mobila pentru living. Gandeste-te la spatiul de care dispui si la nevoile pe care le ai, astfel incat sa creezi o atmosfera cat mai placuta in camera. Poti sa folosesti din vechile piese de mobilier, lasate mostenire, sau poti alterna diferite elemente vintage, cu unele noi.

Stabileste un rol pentru livingul tau

Este esential sa stabilesti inca de la inceput un rol pentru livingul tau. Cum vrei sa folosesti spatiul din aceasta camera? Dupa ce ai gasit raspunsul la aceasta intrebare, vei vedea ca procesul de proiectare va decurge mult mai usor. Unele persoane folosesc livingul pentru a socializa cu prietenii si familia, in timp ce persoanele care prefera linistea si intimitatea, aleg aceasta camera ca spatiu de lectura.

Daca obisnuiesti sa te intalnesti des cu cei dragi, ar fi ideal daca ai alege o canapea mai mare si cativa tabureti sau doua fotolii confortabile, astfel incat sa creezi un loc de relaxare pentru conversatii. In schimb, daca ai un living mic si vrei sa pastrezi o atmosfera intima, poti alege o canapea mica in centru, iar langa fereastra poti aseza un fotoliu si un lampadar, care sa iti creeze acel colt de confort de care ai nevoie. Iar daca ai copii, gandeste-te bine la corpurile de mobilier de care ai nevoie si la accesoriile pe care ar trebui sa le eviti. In locul unei masute de cafea din sticla, poti opta pentru o masa din lemn, iar lampile de podea pot fi inlocuite cu aplice de perete, astel incat sa nu existe un pericol pentru cei mici.

In anumite livinguri, corpurile care sunt deja existente, cum ar fi semineul sau rafturile incorporate, pot sa influenteze de la bun inceput aranjarea mobilierului, asa ca munca ta va fi usurata considerabil.

Alege culori calde

Un living amenajat in stil clasic are nevoie de culori si de contraste puternice. Renunta la albul clasic de pe pereti si opteaza pentru o nuanta de roz, care sa ofere mai multa caldura intregului spatiu. O nuanta de roz prafuit poate fi asociata cu accesorii din ratan, sau cu o canapea cu tapiterie din catifea, intr-o nuanta de mustar.

Ofera personalitate peretetilor

Peretii sunt intotdeauna o oportunitate grozava de a oferi mai multa personalitate unei camere. Tablourile, pernele si obiectele decorative pot fi considerate precum un set de bijuterii pentru living, pentru ca aceste piese ofera un plus de stralucire intregului spatiu. Poti opta pentru un tablou mare, sau poti alege o oglinda care sa reflecte lumina soarelui in camera. De asemenea, poti realiza o galerie cu mai multe tablouri de mici dimensiuni, sau cu cateva fotografii inramate.

Alege o canapea statement

Canapeaua este piesa cheie de mobilier din camera de zi, asa ca ar trebui sa optezi pentru un model statement, care sa atraga privirile tuturor. Cauta un model cu o tesatura originala, sau cu o culoare contrastanta - cum ar fi o canapea din catifea verde sau oranj.

Achizitionarea unei canapele noi este una dintre cele mai importante achizitii pe care le vei face pentru casa ta. Exista nenumarate optiuni pentru alegerea unui design potrivit, dar cel mai important este sa te concentrezi asupra confortului si sa alegi o canapea pe care sa te poti relaxa.

Asadar, un living amenajat in stil clasic trebuie iti ofere in primul rand acel sentiment de confort si de intimitate. Insa, cel mai important este ca decorul pe care il alegi sa reflecte personalitatea si stilul tau de viata.

