Cat platesc romanii pentru obiectele sanitare si articolele de baie si de unde le cumpara pe cele mai potrivite?

Astfel, au investit mult in electrocasnice pentru a-si creste gradul de confort din locuinta, electronice pentru a-si ocupa timpul intr-un mod placut, dar si obiecte sanitare si articole baie deoarece, in aceste vremuri, igiena este cea mai importanta.Pentru romani, printre principalele criterii de selectie ale celor mai potrivite obiecte sanitare si articole de baie se numara pretul, brand-ul, culoarea si design-ul. Pentru amenajarea unei bai de la zero, media bugetelor pe care romanii le cheltuiesc se situeaza undeva intre 2000 si 3000 de euro. In comparatie cu anii deceniul trecut de exemplu, in prezent, romanii au devenit mult mai interesati de branduri si atenti la marcile in care investesc, chiar si in cazul vaselor de toaleta, chiuvetelor sau cazilor de baie. Acum nu se mai pune accent doar pe culoare si utilitate, ci si pe calitate si rezistenta in timp a bunurilor cumparate.Conform celor mai populare magazine de obiecte sanitare si articole de baie, exista si un procent de aproximativ 20% din romani care aloca bugete pornind de la 7000 de euro pentru amenajarea unei bai. Dar majoritatea banilor sunt investiti in schimbarea gresiei si faiantei sau modificarea pozitiei corpurilor sanitare in interiorul baii si nu neaparat in obiecte propriu-zise.Pe de alta parte, indiferent de bugetul alocat, un trend foarte popular in Romania, pe care si asociatiile de bloc, precum si arhitectii il incurajeaza, este apelarea la un instalator profesionist pentru orice tip de lucrare. Mai mult de 90% din romani, pentru a fi siguri ca modul de instalare al obiectelor lor sanitare nu prezinta niciun fel de riscuri, colaboreaza cu instalatori profesionisti.In privinta paletei de culori, datorita influentelor scandinave pe care le putem observa promovate de cei mai importanti jucatori din piata obiectelor sanitare si articolelor de baie din Romania, la ora actuala, un succes nemaipomenit il au albul, tonurile de bej si crem, culoarea lemnului natural si nuantele pastelate. Preferinta pentru aceste culori se poate observa si din alegerile dezvoltatorilor de imobile rezidentiale, care folosesc pentru apartamentele vandute la cheie aceasta paleta cromatica, rar intalnita in casele romanilor inainte de anii 2000.Homedelux este un motor cautare mobila sensibil la schimbarile pietei, ai carui dezvoltatori s-au concentrat in mod deosebit pe studiul tendintelor actuale in materie de amenajari exterioare si interioare. Pe langa o colectie de peste 50.000 de produse pentru casa si gradina listate de la magazinele partenere, utilizatorii site-ului Homedelux pot descoperi aici si o multime de materiale informationale, constand in articole de inalta calitate, din care sa-si ia doza de inspiratie pentru amenajarea propriilor locuinte.Indiferent de gusturile personale, la Homedelux poti gasi idei pe care sa le folosesti ca model pentru amenajarile tale si pe care, chiar daca nu le copiezi intocmai, sa le privesti ca pe un punct de pornire. In realizarea materialelor sale, Homedelux conduce o cercetare aprofundata a pietei romanesti, dar se raporteaza in acelasi timp si la trendurile de pe hotare.Astfel, fara a se concentra doar pe un criteriu singular, ca de exemplu pretul sau culoarea, in articolele cu ghiduri de cumparare, Homedelux trateaza mai multe aspecte, incluzand calitatea produselor sau garantia producatorului.