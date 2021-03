5 sfaturi care te ajuta sa scapi de mucegai

structurile ferestrelor care permit patrunderea ploii sau mentinerea umiditatii in casa

sistem de incalzire ineficient

conducte sau scurgeri defecte

robinete, bai, dusuri neaerisite sau care curg

umezeala prea mare

Mucegaiului ii prieste umiditatea, si, atunci cand intalneste un mediu propice elibereaza spori in aer, precum o planta care isi raspandeste semintele. Acesta nu va aparea niciodata intr-o casa, decat daca exista o cantitate constanta de apa care sa ii permita sa creasca si sa-si raspandeasca sporii. Foarte important este faptul ca umezeala nu trebuie sa fie neaparat vizibila. Nu iti imagina balti de apa pe jos ori pereti pe care curg siroaie de apa. Suprafetele poroase, cum ar fi lemnul, tesaturile si chiar cimentul, pot mentine umezeala mult timp chiar daca este posibil sa nu observi asta la o examinare superficiala. Mucegaiul se poate ascunde si in spatele materialelor de constructie, cum ar fi rigipsul, tapetul, faianta, lambriurile, scandurile etc.Printre cauzele frecvente ale aparitiei mucegaiului se numara:Daca traiesti intr-o zona sau intr-o casa predispusa la umiditate excesiva, asigura-te ca ventilezi spatiile foarte bine. Cind utilizezi bucataria, baia sau subsolul, porneste ventilatoarele. O solutie si mai buna este instalarea unor dezumidificatoare in intreaga casa. Unele aparate de aer conditionat sunt dotate cu aceasta functie si te vor ajuta sa gestionezi umiditatea si circularea aerului, asa ca nu ezita sa le folosesti cat mai mult.2. AerisesteFerestrele deschise contribuie la reducerea nivelului de dioxid de carbon din interior precum si la cresterea ventilatiei in aer. Aerul proaspat va usca zonele umede si va reduce mirosul. Deschide in fiecare zi o fereastra, minim 10-15 minute, pentru o aerisire naturala care va improspata aerul din casa.Produsele de curatare cu miros puternic sunt cele mai mari resurse de compusi organici volatili. Aceasta regula se aplica, in special, la produsele din pin si lamaie. Practic, prin utilizarea lor pentru a elimina mucegaiul, vei inlocui un produs contaminant cu altul. Pentru o casa curata si sanatoasa, incearca sa ramai la produse de curatare pe baza de apa, netoxice si fara aerosoli.Ferestrele din tamplarie termoizolanta etanseaza perfect interiorul casei, iar acesta este un avantaj atunci cand vine vorba despre oprirea infiltratiilor de aer rece din exterior. Din pacate, insa, acest sistem opreste si schimbul natural al aerului din incapere, iar, din acest motiv se va acumula umiditate in aer.Pentru a evita aceste probleme, poti alege ferestrele dotate cu un sistem de ventilatie performant, care nu permit aparitia condensului si a mucegaiului. Ferestrele cu echipare standard de deschidere in 4 trepte sunt ideale pentru a evita problemele cauzate de mucegai, gratie unor piese numite microventilatie. O alta optiune, utila pentru bai, bucatarii si balcoane, este fereastra cu deschidere in plan paralel, pe 6 mm, care poate fi lasata deschisa pentru perioade indelungate, cand lipsesti de acasa si doresti sa nu se creeze o atmosfera cu aer inchis, ce favorizeaza aparitia igrasiei si a mucegaiului.Pe langa infrumusetarea casei, plantele de interior au diferite proprietati care te vor ajuta sa traiesti intr-un mediu sanatos, cu o calitate a aerului crescuta. Plantele vii pot ajuta la eliminarea formaldehidei, a vopselei si benzenului, dar, si a umiditatii sau a altor substante chimice. In plus, vor creste cantitatea de oxigen din casa, iar tu si familia ta veti putea respira mai usor.Mucegaiul se dezvolta prin eliberarea celulelor sale reproductive (spori) in aer. Sporii sunt invizibili cu ochiul liber, iar mucegaiul se poate raspandi si creste oriunde in casa, atata timp cat are conditii favorabile. Evita-le, folosind sfaturile de mai sus.